  1. В Украине

В Киеве разоблачили молодых людей, которые продавали поддельные 100-долларовые банкноты

14:23, 1 февраля 2026
На данный момент задокументированы факты сбыта подделок на сумму 2000 долларов США.
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум 23-летним мужчинам в незаконном хранении, перевозке и сбыте поддельных долларов США.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, сообщники сбывали в Киеве поддельную американскую валюту купюрами по 100 долларов.

«Подделки были высокого качества. Клиентам их продавали за половину номинальной стоимости, то есть за 1000 поддельных долларов покупатели должны были заплатить 500 настоящих американских долларов.

В первый раз клиентам предлагали приобрести небольшую сумму, а впоследствии были готовы продать до 100 000 долларов США», — заявили в ведомстве.

Двум мужчинам сообщено о подозрении. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

прокуратура мошенник Киев

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

