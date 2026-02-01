  1. В Україні

Заповнення та подання реєстраційних заяв для бізнесу та громадських формувань — основні правила

14:59, 1 лютого 2026
Українцям нагадали технічні вимоги до заповнення реєстраційних заяв для бізнесу та громадських формувань.
Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради нагадав основні правила заповнення та подання реєстраційних заяв для бізнесу та громадських формувань станом на 2026 рік. Вимоги були сформовані на основі чинних вимог Міністерства юстиції України:

Технічні вимоги до заповнення:

  1. Друк: дозволяється друкувати текст заяви з обох сторін аркуша.
  2. Шрифт: Заяву необхідно заповнювати виключно друкованими літерами.
  3. Відмітки: для вибору певного поля (пункту) у відповідному квадраті ставиться знак «V» або інший аналогічний символ.

Правила компетенції сторінок:

  1. Тільки заповнені сторінки: подаються лише ті аркуші, на яких внесено відомості. Якщо сторінка залишається порожньою через відсутність відповідних даних, вона не подається і не підписується.
  2. Підпис: кожна заповнена сторінка заяви обов’язково має бути підписана заявником.

Важливі зауваження щодо податкових статусів

Можливість подати заяву на спрощену систему оподаткування, реєстрацію платником ПДВ або включення до Реєстру неприбуткових установ безпосередньо через реєстраційну картку (під час реєстрації змін) залежить від технічних реалізації взаємодії між реєстрами.

  1. Актуальні форми заяв та роз’яснення щодо їх подання можна завантажити на офіційному сайті Міністерства юстиції України.
  2. Для подання документів в електронному вигляді використовуйте портал Дія.

Перед подачею документів у 2026 році переконайтеся, що ви використовуєте актуальну редакцію форм, затверджену наказом Мін’юсту, оскільки, застарілі бланки є підставою для відмови у реєстрації.

мінюст

