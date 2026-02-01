Заполнение и подача регистрационных заявлений для бизнеса и общественных формирований — основные правила

Украинцам напомнили технические требования к заполнению регистрационных заявлений для бизнеса и общественных формирований.

Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета напомнил основные правила заполнения и подачи регистрационных заявлений для бизнеса и общественных формирований по состоянию на 2026 год. Требования сформированы на основе действующих требований Министерства юстиции Украины.

Технические требования к заполнению:

Печать: допускается печать текста заявления с обеих сторон листа. Шрифт: заявление необходимо заполнять исключительно печатными буквами. Отметки: для выбора определенного поля (пункта) в соответствующем квадрате ставится знак «V» или другой аналогичный символ.

Правила комплектации страниц:

Только заполненные страницы: подаются только те листы, на которых внесены сведения. Если страница остается пустой из-за отсутствия соответствующих данных, она не подается и не подписывается. Подпись: каждая заполненная страница заявления обязательно должна быть подписана заявителем.

Важные замечания относительно налоговых статусов:

Возможность подать заявление на упрощенную систему налогообложения, регистрацию плательщиком НДС или включение в Реестр неприбыльных учреждений непосредственно через регистрационную карточку (при регистрации изменений) зависит от технической реализации взаимодействия между реестрами.

Актуальные формы заявлений и разъяснения по их подаче можно загрузить на официальном сайте Министерства юстиции Украины. Для подачи документов в электронном виде используйте портал «Дія».

Перед подачей документов в 2026 году убедитесь, что вы используете актуальную редакцию форм, утвержденную приказом Минюста, поскольку устаревшие бланки являются основанием для отказа в регистрации.

