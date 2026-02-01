  1. В Украине

Заполнение и подача регистрационных заявлений для бизнеса и общественных формирований — основные правила

14:59, 1 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинцам напомнили технические требования к заполнению регистрационных заявлений для бизнеса и общественных формирований.
Заполнение и подача регистрационных заявлений для бизнеса и общественных формирований — основные правила
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета напомнил основные правила заполнения и подачи регистрационных заявлений для бизнеса и общественных формирований по состоянию на 2026 год. Требования сформированы на основе действующих требований Министерства юстиции Украины.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Технические требования к заполнению:

  1. Печать: допускается печать текста заявления с обеих сторон листа.
  2. Шрифт: заявление необходимо заполнять исключительно печатными буквами.
  3. Отметки: для выбора определенного поля (пункта) в соответствующем квадрате ставится знак «V» или другой аналогичный символ.

Правила комплектации страниц:

  1. Только заполненные страницы: подаются только те листы, на которых внесены сведения. Если страница остается пустой из-за отсутствия соответствующих данных, она не подается и не подписывается.
  2. Подпись: каждая заполненная страница заявления обязательно должна быть подписана заявителем.

Важные замечания относительно налоговых статусов:

Возможность подать заявление на упрощенную систему налогообложения, регистрацию плательщиком НДС или включение в Реестр неприбыльных учреждений непосредственно через регистрационную карточку (при регистрации изменений) зависит от технической реализации взаимодействия между реестрами.

  1. Актуальные формы заявлений и разъяснения по их подаче можно загрузить на официальном сайте Министерства юстиции Украины.
  2. Для подачи документов в электронном виде используйте портал «Дія».

Перед подачей документов в 2026 году убедитесь, что вы используете актуальную редакцию форм, утвержденную приказом Минюста, поскольку устаревшие бланки являются основанием для отказа в регистрации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Разговор адвоката с клиентом больше не будет предметом дисциплинарных производств: решение РАУ

Долгожданное решение РАУ разрушает многолетнюю практику «слива» материалов НСРД из уголовных дел в дисциплинарные производства.

Блокировка транзита и запрет возврата платежей – Рада инициирует новые полномочия для таможенных органов

Верховная Рада готовит новые правила игры для подсанкционного бизнеса – таможня получит право отказывать в принятии деклараций и оформлении товаров.

Кредит онлайн, а долг – офлайн: суд в Терновке признал электронный договор и постановил взыскать задолженность

Суд принял решение о взыскании 65 тысяч грн, признав цифровую форму кредита со всеми правовыми последствиями.

Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Статью о последствиях обмана при продаже имущества уточнят: как защитят покупателей

Законопроектом предлагается четко урегулировать последствия умышленного умалчивания продавцами информации о существенных недостатках имущества.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]