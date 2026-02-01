Заполнение и подача регистрационных заявлений для бизнеса и общественных формирований — основные правила
Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета напомнил основные правила заполнения и подачи регистрационных заявлений для бизнеса и общественных формирований по состоянию на 2026 год. Требования сформированы на основе действующих требований Министерства юстиции Украины.
Технические требования к заполнению:
- Печать: допускается печать текста заявления с обеих сторон листа.
- Шрифт: заявление необходимо заполнять исключительно печатными буквами.
- Отметки: для выбора определенного поля (пункта) в соответствующем квадрате ставится знак «V» или другой аналогичный символ.
Правила комплектации страниц:
- Только заполненные страницы: подаются только те листы, на которых внесены сведения. Если страница остается пустой из-за отсутствия соответствующих данных, она не подается и не подписывается.
- Подпись: каждая заполненная страница заявления обязательно должна быть подписана заявителем.
Важные замечания относительно налоговых статусов:
Возможность подать заявление на упрощенную систему налогообложения, регистрацию плательщиком НДС или включение в Реестр неприбыльных учреждений непосредственно через регистрационную карточку (при регистрации изменений) зависит от технической реализации взаимодействия между реестрами.
- Актуальные формы заявлений и разъяснения по их подаче можно загрузить на официальном сайте Министерства юстиции Украины.
- Для подачи документов в электронном виде используйте портал «Дія».
Перед подачей документов в 2026 году убедитесь, что вы используете актуальную редакцию форм, утвержденную приказом Минюста, поскольку устаревшие бланки являются основанием для отказа в регистрации.
