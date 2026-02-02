  1. В Україні

Іспит на категорії СЕ та С1Е – у сервісному центрі МВС пояснили, де взяти відповідне авто

07:00, 2 лютого 2026
Сервісні центри МВС не надають транспортні засоби з причепом для складання іспиту.
Головний сервісний центр МВС повідомив про особливості складання практичного іспиту на водійські категорії СЕ та С1Е. У відомстві наголосили, що сервісні центри не забезпечують кандидатів транспортними засобами цієї категорії, тож про авто з причепом необхідно подбати заздалегідь самостійно.

Зазначається, що транспортний засіб має бути наданий автошколою у визначений час, обладнаний системою відеофіксації та, у разі надання навчальним закладом, належати акредитованій автошколі. При цьому авто може бути не з тієї автошколи, де кандидат проходив навчання, головне — відповідність установленим вимогам.

Під час реєстрації на іспит через Е-запис необхідно обрати категорію СЕ або С1Е та зазначити складання іспиту на навчальному автомобілі.

У Головному сервісному центрі МВС також нагадали, що всі практичні іспити проводяться за визначеними маршрутами та з повною відеофіксацією.

