Іспит на категорії СЕ та С1Е – у сервісному центрі МВС пояснили, де взяти відповідне авто

Сервісні центри МВС не надають транспортні засоби з причепом для складання іспиту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС повідомив про особливості складання практичного іспиту на водійські категорії СЕ та С1Е. У відомстві наголосили, що сервісні центри не забезпечують кандидатів транспортними засобами цієї категорії, тож про авто з причепом необхідно подбати заздалегідь самостійно.

Зазначається, що транспортний засіб має бути наданий автошколою у визначений час, обладнаний системою відеофіксації та, у разі надання навчальним закладом, належати акредитованій автошколі. При цьому авто може бути не з тієї автошколи, де кандидат проходив навчання, головне — відповідність установленим вимогам.

Під час реєстрації на іспит через Е-запис необхідно обрати категорію СЕ або С1Е та зазначити складання іспиту на навчальному автомобілі.

У Головному сервісному центрі МВС також нагадали, що всі практичні іспити проводяться за визначеними маршрутами та з повною відеофіксацією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.