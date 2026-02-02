Экзамен на категории СЕ и С1Е – в сервисном центре МВД объяснили, где взять соответствующее авто

Сервисные центры МВД не предоставляют транспортные средства с прицепом для сдачи экзамена.

Главный сервисный центр МВД сообщил об особенностях сдачи практического экзамена на водительские категории СЕ и С1Е. В ведомстве подчеркнули, что сервисные центры не обеспечивают кандидатов транспортными средствами этой категории, поэтому об автомобиле с прицепом необходимо позаботиться заранее самостоятельно.

Отмечается, что транспортное средство должно быть предоставлено автошколой в определенное время, оборудовано системой видеофиксации и, в случае предоставления учебным заведением, принадлежать аккредитованной автошколе. При этом авто может быть не из той автошколы, где кандидат проходил обучение, главное — соответствие установленным требованиям.

При регистрации на экзамен через Е-запись необходимо выбрать категорию СЕ или С1Е и указать сдачу экзамена на учебном автомобиле.

В Главном сервисном центре МВД также напомнили, что все практические экзамены проводятся по определенным маршрутам и с полной видеофиксацией.

