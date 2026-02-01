Чи є членом сім’ї особа, з якою суб’єкт декларування проживав весь рік, крім грудня — відповідь НАЗК
22:29, 1 лютого 2026
У НАЗК роз’яснили питання щодо членів сім’ї суб’єкта декларування.
Національне агентство з питань запобігання корупції пояснило, чи є членом сім’ї особа, з якою суб’єкт декларування проживав спільно весь рік, крім грудня.
«Так.
Якщо особи:
- не укладали шлюбу;
- сукупно не менше 183 днів протягом року спільно проживали, були пов’язані спільним побутом, мали взаємні права та обов’язки (крім тих, які не мають характеру сімейних);
- весь грудень (у тому числі 31 грудня) проживали окремо,
- такі особи вважаються членами сім’ї», - заявили у НАЗК.
