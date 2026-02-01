Является ли членом семьи лицо, с которым субъект декларирования проживал весь год, кроме декабря — ответ НАЗК
22:29, 1 февраля 2026
В НАЗК разъяснили вопрос относительно членов семьи субъекта декларирования.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пояснило, является ли членом семьи лицо, с которым субъект декларирования совместно проживал весь год, кроме декабря.
«Да.
Если лица:
- не заключали брак;
- совокупно не менее 183 дней в течение года совместно проживали, были связаны общим бытом, имели взаимные права и обязанности (кроме тех, которые не имеют семейного характера);
- весь декабрь (в том числе 31 декабря) проживали отдельно,
- такие лица считаются членами семьи», — заявили в НАЗК.
