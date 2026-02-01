Является ли членом семьи лицо, с которым субъект декларирования проживал весь год, кроме декабря — ответ НАЗК

В НАЗК разъяснили вопрос относительно членов семьи субъекта декларирования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пояснило, является ли членом семьи лицо, с которым субъект декларирования совместно проживал весь год, кроме декабря.

«Да.

Если лица:

не заключали брак;

совокупно не менее 183 дней в течение года совместно проживали, были связаны общим бытом, имели взаимные права и обязанности (кроме тех, которые не имеют семейного характера);

весь декабрь (в том числе 31 декабря) проживали отдельно,

такие лица считаются членами семьи», — заявили в НАЗК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.