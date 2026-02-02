  1. В Україні

В Одесі чоловік влаштував стрілянину в одному з ресторанів — фото

22:18, 2 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чоловік вимагав у офіціантки принести наркотики після чого відкрив стрілянину в ресторані.
В Одесі чоловік влаштував стрілянину в одному з ресторанів — фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі чоловік влаштував стрілянину в одному з ресторанів на Фонтанській дорозі. Про інцидент правоохоронцям повідомила адміністраторка закладу.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За даними поліції, відвідувач поводився агресивно, перебував у стані алкогольного сп’яніння та мав при собі пістолет. Під час конфлікту він вимагав у 18-річної офіціантки принести йому наркотики. Після відмови чоловік дістав зброю та здійснив постріл у підлогу поруч із дівчиною.

«В розпал посиденьок, перебуваючи в нетверезому стані, він почав вимагати у 18-річної офіціантки принести йому наркотики. Коли ж дівчина повідомила, що їхній заклад не надає незаконних послуг, відвідувач обурився, дістав пістолет і здійснив з нього постріл в підлогу поруч із працівницею. На щастя, вона не постраждала», - вказали у поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка — ним виявився уродженець Дніпропетровщини, який нині проживає в Одесі. Чоловіка затримали у процесуальному порядку. Під час слідчих дій у нього вилучили зброю, яка, за попередніми даними, є пристроєм для відстрілу гумових куль, а також стріляну гільзу. Речові докази скерували на експертизу.

Як повідомила старша слідча Одеського районного управління поліції № 1 Катерина Боратинська, на підставі достатньої кількості зібраних доказів зловмиснику було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. За хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю і було вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень, чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 266 240 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Одеса

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна наближається до європейських стандартів енергетики: законопроєкт готують до другого читання

Документ передбачає цифровізацію процедур будівництва стратегічних енергетичних об’єктів через Єдину державну електронну систему та спрощення отримання дозволів і погоджень органів влади.

Як отримати компенсацію за спричинені війною збитки: нові правила для бізнесу у 2026

Страхування бізнесу від воєнних ризиків: хто зможе отримати компенсацію.

Рада розгляне зміни щодо правничої допомоги потерпілим від злочинів з мотивів ненависті

В Україні пропонують посилити правовий захист жертв злочинів на ґрунті ненависті, надавши їм право на безоплатну вторинну правничу допомогу незалежно від соціального статусу.

Де проходить межа між мобілізацією і правами людини та чому війна не скасовує Конституцію

Навіть за умов збройного конфлікту держава не отримує карт-бланш на свавілля — про це прямо говорять Конституція України та Європейська конвенція з прав людини.

Реквізити рахунків у судових наказах стануть обов’язковими — законопроєкт

Законопроєкт дозволить боржникам перераховувати кошти одразу після отримання судового наказу, без очікування виконавчого провадження.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]