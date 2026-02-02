В Одесі чоловік влаштував стрілянину в одному з ресторанів — фото

Чоловік вимагав у офіціантки принести наркотики після чого відкрив стрілянину в ресторані.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі чоловік влаштував стрілянину в одному з ресторанів на Фонтанській дорозі. Про інцидент правоохоронцям повідомила адміністраторка закладу.

За даними поліції, відвідувач поводився агресивно, перебував у стані алкогольного сп’яніння та мав при собі пістолет. Під час конфлікту він вимагав у 18-річної офіціантки принести йому наркотики. Після відмови чоловік дістав зброю та здійснив постріл у підлогу поруч із дівчиною.

«В розпал посиденьок, перебуваючи в нетверезому стані, він почав вимагати у 18-річної офіціантки принести йому наркотики. Коли ж дівчина повідомила, що їхній заклад не надає незаконних послуг, відвідувач обурився, дістав пістолет і здійснив з нього постріл в підлогу поруч із працівницею. На щастя, вона не постраждала», - вказали у поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка — ним виявився уродженець Дніпропетровщини, який нині проживає в Одесі. Чоловіка затримали у процесуальному порядку. Під час слідчих дій у нього вилучили зброю, яка, за попередніми даними, є пристроєм для відстрілу гумових куль, а також стріляну гільзу. Речові докази скерували на експертизу.

Як повідомила старша слідча Одеського районного управління поліції № 1 Катерина Боратинська, на підставі достатньої кількості зібраних доказів зловмиснику було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. За хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю і було вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень, чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 266 240 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.