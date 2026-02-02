В Одессе мужчина устроил стрельбу в одном из ресторанов — фото

Мужчина потребовал у официантки принести наркотики, после чего открыл стрельбу в ресторане.

В Одессе мужчина устроил стрельбу в одном из ресторанов на Фонтанской дороге. О происшествии правоохранителям сообщила администратор заведения.

По данным полиции, посетитель вел себя агрессивно, находился в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе пистолет. Во время конфликта он потребовал у 18-летней официантки принести ему наркотики. После отказа мужчина достал оружие и произвел выстрел в пол рядом с девушкой.

«В разгар посиделок, находясь в нетрезвом состоянии, он начал требовать у 18-летней официантки принести ему наркотики. Когда девушка сообщила, что их заведение не предоставляет незаконных услуг, посетитель возмутился, достал пистолет и произвел из него выстрел в пол рядом с работницей. К счастью, она не пострадала», — указали в полиции.

Правоохранители задержали мужчину — им оказался уроженец Днепропетровской области, который в настоящее время проживает в Одессе. Мужчину задержали в процессуальном порядке. Во время следственных действий у него изъяли оружие, которое, по предварительным данным, является устройством для отстрела резиновых пуль, а также стреляную гильзу. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

Как сообщила старший следователь Одесского районного управления полиции № 1 Екатерина Боратинская, на основании достаточного количества собранных доказательств злоумышленнику было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. За хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью и совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 266 240 гривен.

