  1. В Украине

В Одессе мужчина устроил стрельбу в одном из ресторанов — фото

22:18, 2 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчина потребовал у официантки принести наркотики, после чего открыл стрельбу в ресторане.
В Одессе мужчина устроил стрельбу в одном из ресторанов — фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе мужчина устроил стрельбу в одном из ресторанов на Фонтанской дороге. О происшествии правоохранителям сообщила администратор заведения.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным полиции, посетитель вел себя агрессивно, находился в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе пистолет. Во время конфликта он потребовал у 18-летней официантки принести ему наркотики. После отказа мужчина достал оружие и произвел выстрел в пол рядом с девушкой.

«В разгар посиделок, находясь в нетрезвом состоянии, он начал требовать у 18-летней официантки принести ему наркотики. Когда девушка сообщила, что их заведение не предоставляет незаконных услуг, посетитель возмутился, достал пистолет и произвел из него выстрел в пол рядом с работницей. К счастью, она не пострадала», — указали в полиции.

Правоохранители задержали мужчину — им оказался уроженец Днепропетровской области, который в настоящее время проживает в Одессе. Мужчину задержали в процессуальном порядке. Во время следственных действий у него изъяли оружие, которое, по предварительным данным, является устройством для отстрела резиновых пуль, а также стреляную гильзу. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

Как сообщила старший следователь Одесского районного управления полиции № 1 Екатерина Боратинская, на основании достаточного количества собранных доказательств злоумышленнику было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. За хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью и совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 266 240 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Одесса

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина приближается к европейским стандартам энергетики: законопроект готовят ко второму чтению

Документ предусматривает цифровизацию процедур строительства стратегических энергетических объектов через Единую государственную электронную систему и упрощение получения разрешений и согласований органов власти.

Как получить компенсацию за причиненный войной ущерб: новые правила и для бизнеса в 2026

Страхование бизнеса от военных рисков: кто сможет получить компенсацию.

Рада рассмотрит изменения правовой помощи потерпевшим от преступлений по мотивам ненависти

В Украине предлагают усилить правовую защиту жертв преступлений на почве ненависти, предоставив им право на бесплатную вторичную юридическую помощь независимо от социального статуса.

Где проходит граница между мобилизацией и правами человека и почему война не отменяет Конституцию

Даже в условиях вооруженного конфликта государство не получает карт-бланш на произвол — об этом прямо говорят Конституция Украины и Европейская конвенция по правам человека.

Реквизиты счетов в судебных приказах станут обязательными — законопроект

Законопроект позволит должникам переводить средства сразу после получения судебного приказа, без ожидания открытия исполнительного производства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]