  1. В Україні

В Азовському морі поблизу Криму зафіксували землетрус магнітудою 5,1

13:34, 2 лютого 2026
В Азовському морі неподалік узбережжя Криму стався землетрус.
В Азовському морі поблизу Криму зафіксували землетрус магнітудою 5,1
Головний центр спеціального контролю повідомив про реєстрацію землетрусу магнітудою 5,1, який стався в понеділок 2 лютого в акваторії Азовського моря.

За даними фахівців, епіцентр підземних поштовхів розташовувався приблизно за 30 кілометрів від узбережжя Кримського півострова. Осередок землетрусу залягав на глибині близько 10 кілометрів.

За класифікацією сейсмічних подій, зафіксований землетрус належить до категорії сильно помірних.

Крим Україна землетрус

