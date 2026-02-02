  1. В Украине

В Азовском море возле Крыма зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

13:34, 2 февраля 2026
В Азовском море недалеко от побережья Крыма произошло землетрясение.
Главный центр специального контроля сообщил о регистрации землетрясения магнитудой 5,1, которое произошло в понедельник, 2 февраля, в акватории Азовского моря.

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков располагался примерно в 30 километрах от побережья Крымского полуострова. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.

По классификации сейсмических событий зафиксированное землетрясение относится к категории сильно умеренных.

Крым Украина землетрясение

