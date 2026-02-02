  1. В Україні

Доплата за генератор у чеку без згоди клієнта – ресторани штрафуватимуть на 30%

17:30, 2 лютого 2026
Заклади громадського харчування зобов’язані заздалегідь інформувати споживачів про включення витрат на генератор у вартість послуг.
Доплата за генератор у чеку без згоди клієнта – ресторани штрафуватимуть на 30%
Заклади громадського харчування, які додають до рахунків окрему плату за використання генераторів без попереднього погодження з клієнтом, порушують законодавство про захист прав споживачів. За такі дії передбачено штраф у розмірі до 30% від вартості замовлення. Про це повідомили в Poster POS із посиланням на роз’яснення Держпродспоживслужби.

Доплата за генератор у чеках

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в соцмережах набирає обертів дискусія: споживачі дедалі частіше помічають у чеках окремий рядок — «доплата за роботу генератора». У зв’язку з цим виникає питання, чи має бізнес право виставляти таку плату та за яких умов це не суперечить закону.

Що передбачає закон

Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», суб’єкти господарювання зобов’язані надавати повну, достовірну та зрозумілу інформацію про послуги і їхню вартість. Якщо в чеку зазначено окрему позицію «послуга — генератор» без фактичного замовлення такої послуги клієнтом, це може розцінюватися як нав’язування додаткової платної послуги або введення споживача в оману.

Коли порушення немає

Щоб уникнути порушення законодавства, заклад повинен заздалегідь попереджати відвідувачів, що витрати на роботу генератора вже включені у вартість страв або напоїв. У більшості випадків такі витрати — пальне, електроенергія, технічне обслуговування — належать до господарських витрат ресторану і мають бути закладені в ціну продукції, а не виставлятися окремим рядком у чеку.

Які штрафи передбачені

Якщо заклад не інформує клієнтів про додаткову оплату, до нього можуть застосувати фінансові санкції. Розмір штрафу становить до 30% вартості проданих товарів або наданих послуг, але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить щонайменше 85 гривень.

