Ресторан додав у чек доплату за генератор: чи законно брати додаткові кошти з клієнтів

В соцмережах набирає обертів дискусія: споживачі дедалі частіше помічають у чеках окремий рядок — «доплата за роботу генератора». Чи має бізнес право виставляти такі рахунки і за яких умов це не порушує закон — роз’яснили у Держпродспоживслужбі.

Генератори як вимушений крок бізнесу

Через складну ситуацію в енергосистемі України підприємці змушені використовувати генератори, щоб не зупиняти роботу. Це дає змогу забезпечити безперервне обслуговування клієнтів, зберегти якість товарів і надавати послуги навіть під час відключень електроенергії.

Разом із тим пальне, технічне обслуговування та амортизація генераторів — це операційні витрати бізнесу. Закон дозволяє враховувати їх у вартості товарів або послуг.

Ключовий нюанс: не можна брати доплату «сюрпризом»

У Держпродспоживслужбі наголошують: законодавство про захист прав споживачів забороняє стягувати будь-які додаткові платежі без завчасного інформування.

Споживач має право ще до оплати знати повну кінцеву вартість товару чи послуги, а також отримати чітку і зрозумілу інформацію про ціну, тарифи та всі їхні складові.

Коли доплата за генератор є порушенням

Порушенням прав споживача вважається, якщо:

доплату за роботу генератора стягують без попередження;

додатковий платіж не зазначений у меню, прейскурантах, договорах або оголошеннях;

про доплату клієнт дізнається вже після отримання товару чи послуги.

Окремо підкреслюється: будь-які додаткові послуги без згоди споживача не підлягають оплаті, навіть якщо вони фактично були надані.

Що дозволяє закон

Запроваджувати додаткові платежі бізнес може лише за однієї умови — якщо споживач завчасно, повністю і зрозуміло поінформований про їх наявність та розмір, а вимоги законодавства суворо дотримані.

Таким чином, доплата за генератор сама по собі не є незаконною. Проблеми виникають тоді, коли її додають у чек «постфактум», позбавляючи споживача права вибору та поінформованого рішення.

