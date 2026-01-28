Ресторан добавил в чек доплату за генератор: законно ли брать дополнительные средства с клиентов
В соцсетях набирает обороты дискуссия: потребители все чаще замечают в чеках отдельную строку — «доплата за работу генератора». Имеет ли бизнес право выставлять такие счета и при каких условиях это не нарушает закон — разъяснили в Госпродпотребслужбе.
Генераторы как вынужденный шаг бизнеса
Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины предприниматели вынуждены использовать генераторы, чтобы не останавливать работу. Это позволяет обеспечить непрерывное обслуживание клиентов, сохранить качество товаров и предоставлять услуги даже во время отключений электроэнергии.
В то же время топливо, техническое обслуживание и амортизация генераторов — это операционные расходы бизнеса. Закон позволяет учитывать их в стоимости товаров или услуг.
Ключевой нюанс: нельзя взимать доплату «сюрпризом»
В Госпродпотребслужбе подчеркивают: законодательство о защите прав потребителей запрещает взимать любые дополнительные платежи без заблаговременного информирования.
Потребитель имеет право еще до оплаты знать полную конечную стоимость товара или услуги, а также получить четкую и понятную информацию о цене, тарифах и всех их составляющих.
Когда доплата за генератор является нарушением
Нарушением прав потребителя считается, если:
- доплату за работу генератора взимают без предупреждения;
- дополнительный платеж не указан в меню, прейскурантах, договорах или объявлениях;
- о доплате клиент узнает уже после получения товара или услуги.
Отдельно подчеркивается: любые дополнительные услуги без согласия потребителя не подлежат оплате, даже если они фактически были предоставлены.
Что позволяет закон
Вводить дополнительные платежи бизнес может лишь при одном условии — если потребитель заблаговременно, полностью и понятно проинформирован об их наличии и размере, а требования законодательства строго соблюдены.
Таким образом, доплата за генератор сама по себе не является незаконной. Проблемы возникают тогда, когда ее добавляют в чек «постфактум», лишая потребителя права выбора и информированного решения.
