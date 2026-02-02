Доплата за генератор в чеке без согласия клиента – рестораны будут штрафовать на 30%

Заведения общественного питания обязаны заранее информировать потребителей о включении расходов на генератор в стоимость услуг.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заведения общественного питания, которые добавляют к счетам отдельную плату за использование генераторов без предварительного согласования с клиентом, нарушают законодательство о защите прав потребителей. За такие действия предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости заказа. Об этом сообщили в Poster POS со ссылкой на разъяснение Госпродпотребслужбы.

Доплата за генератор в чеках

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в соцсетях набирает обороты дискуссия: потребители все чаще замечают в чеках отдельную строку — «доплата за работу генератора». В связи с этим возникает вопрос, имеет ли бизнес право выставлять такую плату и при каких условиях это не противоречит закону.

Что предусматривает закон

В соответствии с Законом Украины «О защите прав потребителей», субъекты хозяйствования обязаны предоставлять полную, достоверную и понятную информацию об услугах и их стоимости. Если в чеке указана отдельная позиция «услуга — генератор» без фактического заказа такой услуги клиентом, это может расцениваться как навязывание дополнительной платной услуги или введение потребителя в заблуждение.

Когда нарушения нет

Чтобы избежать нарушения законодательства, заведение должно заранее предупреждать посетителей, что расходы на работу генератора уже включены в стоимость блюд или напитков. В большинстве случаев такие расходы — топливо, электроэнергия, техническое обслуживание — относятся к хозяйственным расходам ресторана и должны быть заложены в цену продукции, а не выставляться отдельной строкой в чеке.

Какие штрафы предусмотрены

Если заведение не информирует клиентов о дополнительной оплате, к нему могут применить финансовые санкции. Размер штрафа составляет до 30% стоимости проданных товаров или предоставленных услуг, но не менее пяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет не менее 85 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.