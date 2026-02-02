На Буковині отримала підозру медсестра дитячого будинку, де помер 9-річний хлопчик

Дитина потребувала негайної допомоги, проте медсестра проігнорувала її критичний стан.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Буковині медсестрі дитячого будинку-інтернату повідомили про підозру через смерть дитини. Йдеться про неналежне виконання професійних обов’язків, що призвело до летальних наслідків. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Так, за процесуального керівництва прокурорів Чернівецької окружної прокуратури медичній сестрі «Магальського дитячого будинку-інтернату» повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті малолітньої дитини (ч. 2 ст. 140 КК України).

За даними слідства, під час виконання службових обов’язків медична працівниця закладу не надала необхідної медичної допомоги дев’ятирічному вихованцю. Через несвоєчасне реагування стан дитини різко погіршився, і врятувати її не вдалося.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.