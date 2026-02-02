На Буковине получила подозрение медсестра детского дома, где умер 9-летний мальчик

Ребенок нуждался в неотложной помощи, однако медсестра проигнорировала его критическое состояние.

На Буковине медсестре детского дома-интерната сообщили о подозрении из-за смерти ребенка. Речь идет о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к летальным последствиям. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Так, при процессуальном руководстве прокуроров Черновицкой окружной прокуратуры медицинской сестре «Магальского детского дома-интерната» сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

По данным следствия, во время исполнения служебных обязанностей медицинская работница учреждения не оказала необходимую медицинскую помощь девятилетнему воспитаннику. Из-за несвоевременного реагирования состояние ребенка резко ухудшилось, и спасти его не удалось.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Черновицкого районного управления полиции.

