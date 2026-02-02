Україна анулює ліцензії Фірташа та «Тиберіус Плюс» у сфері стратегічних надр – Свиридено

В уряді перевіряють «сплячі» спецдозволи та ініціюють нові санкції проти бізнесу Фірташа.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд послідовно зміцнює управління у сфері надрокористування та формує сучасну екосистему видобутку, переробки та створення продукції з доданою вартістю у сфері критичних мінералів. За її словами, Україна має пропозиції для міжнародних партнерів і прагне ефективно розпоряджатися власними надрами.

Перевірка ліцензій на стратегічні ресурси

За словами прем’єрки, Мінекономіки та Держгеонадра проаналізували чинні спецдозволи. За результатами перевірки, видобуток не розпочато або суттєво порушується програма робіт за 29 ліцензіями на стратегічні копалини та 10 ліцензіями на нафтогазоносні надра. Половина цих дозволів була видана понад 10 років тому. За результатами перевірки ухвалять відповідні рішення щодо їхнього подальшого використання.

Санкції та прозорі аукціони

Свириденко розповіла, що Україна узгоджує санкційну політику з Великою Британією та ініціює додаткові обмеження проти Дмитра Фірташа. Це дозволить анулювати три спецдозволи у Житомирській та Дніпропетровській областях. Крім того, санкції застосовуються до ТОВ «Тиберіус Плюс» у зв’язку зі спробою вивести Малишевське родовище з-під обмежень.

Надалі стратегічні активи передадуть новим інвесторам через прозорі аукціони. За словами прем’єрки, українські надра мають ефективно працювати на економіку країни, її безпеку та інтеграцію до глобальних ланцюгів постачання стратегічних ресурсів.

