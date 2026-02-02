  1. В Украине

Украина аннулирует лицензии Фирташа и «Тибериус Плюс» в сфере стратегических недр – Свириденко

21:25, 2 февраля 2026
В правительстве проверяют «спящие» спецразрешения и инициируют новые санкции против бизнеса Фирташа.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство последовательно укрепляет управление в сфере недропользования и формирует современную экосистему добычи, переработки и создания продукции с добавленной стоимостью в сфере критических минералов. По ее словам, Украина имеет предложения для международных партнеров и стремится эффективно распоряжаться собственными недрами.

Проверка лицензий на стратегические ресурсы

По словам премьера, Минэкономики и Госгеонедра проанализировали действующие спецразрешения. По результатам проверки, добыча не начата или существенно нарушается программа работ по 29 лицензиям на стратегические ископаемые и 10 лицензиям на нефтегазоносные недра. Половина этих разрешений была выдана более 10 лет назад. По результатам проверки примут соответствующие решения относительно их дальнейшего использования.

Санкции и прозрачные аукционы

Свириденко рассказала, что Украина согласовывает санкционную политику с Великобританией и инициирует дополнительные ограничения против Дмитрия Фирташа. Это позволит аннулировать три спецразрешения в Житомирской и Днепропетровской областях. Кроме того, санкции применяются к ООО «Тибериус Плюс» в связи с попыткой вывести Малышевское месторождение из-под ограничений.

В дальнейшем стратегические активы будут переданы новым инвесторам через прозрачные аукционы. По словам премьер-министра, украинские недра должны эффективно работать на экономику страны, ее безопасность и интеграцию в глобальные цепочки поставок стратегических ресурсов.

