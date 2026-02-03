  1. В Україні

На Київщині офіцер ТЦК систематично бив мобілізованих та знімав все на відео – ДБР повідомило про підозру

12:24, 3 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ДБР оголосило підозру офіцеру районного ТЦК Київщини за перевищення влади, йому загрожує до 12 років в’язниці.
На Київщині офіцер ТЦК систематично бив мобілізованих та знімав все на відео – ДБР повідомило про підозру
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ДБР повідомило про підозру начальнику групи забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначили в ДБР, за даними слідства, посадовець принижував військовозобов’язаних, застосовував до них фізичне насильство та фіксував свої дії на відео. Встановлено, що офіцер неодноразово перевищував службові повноваження, бив мобілізованих, після чого створював відеонарізки зі своїми діями.

Слідчі зазначають, що такі дії мали системний характер і свідчать про зневагу до вимог закону та основних принципів військової служби. Замість виконання визначених законом обов’язків посадовець використовував службове становище для залякування та фізичного впливу на громадян.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення влади в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДБР Київська область підозрюваний ТЦК мобілізація військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд поставив під сумнів доведеність умислу у справі про носіння кастета

Суд касаційної інстанції визнав необґрунтованим вирок щодо носіння кастета, придбаного як сувенір, і направив справу на новий розгляд.

Польський державний банк офіційно зайде в Україну: Рада знову розглядає ратифікацію угоди

Польський Bank Gospodarstwa Krajowego може офіційно отримати право на діяльність в Україні.

Апгрейд судової практики: нові правила для власників укриттів, ухилянтів та чиновників

Верховний Суд ініціював перегляд ключових правових позицій, що стосуються відповідальності чиновників, права на релігійну відмову від мобілізації та можливості володіння захисними спорудами.

10 років без права керування: суд у Львові прирівняв відмову водія від огляду до стану сп’яніння

Суд встановив сувору відповідальність за повторне порушення та ігнорування вимог поліції.

Без прив’язки до кількості: Кабмін спростив механізм надання статусу критично важливого підприємствам ОПК

Рішення про критичність підприємств оборонно-промислового комплексу більше не міститимуть кількість персоналу, що підлягає бронюванню: Постанова Кабміну.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]