На Київщині офіцер ТЦК систематично бив мобілізованих та знімав все на відео – ДБР повідомило про підозру

ДБР оголосило підозру офіцеру районного ТЦК Київщини за перевищення влади, йому загрожує до 12 років в’язниці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ДБР повідомило про підозру начальнику групи забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області.

Як зазначили в ДБР, за даними слідства, посадовець принижував військовозобов’язаних, застосовував до них фізичне насильство та фіксував свої дії на відео. Встановлено, що офіцер неодноразово перевищував службові повноваження, бив мобілізованих, після чого створював відеонарізки зі своїми діями.

Слідчі зазначають, що такі дії мали системний характер і свідчать про зневагу до вимог закону та основних принципів військової служби. Замість виконання визначених законом обов’язків посадовець використовував службове становище для залякування та фізичного впливу на громадян.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення влади в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.