В Киевской области офицер ТЦК систематически избивал мобилизованных и снимал все на видео – ГБР сообщило о подозрении

ГБР объявило подозрение офицеру районного ТЦК Киевской области за превышение власти, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

ГБР сообщило о подозрении начальнику группы обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области.

Как отметили в ГБР, по данным следствия, чиновник унижал военнообязанных, применял к ним физическое насилие и фиксировал свои действия на видео. Установлено, что офицер неоднократно превышал служебные полномочия, избивал мобилизованных, после чего создавал видеонарезки со своими действиями.

Следователи отмечают, что такие действия носили системный характер и свидетельствуют о пренебрежении требованиями закона и основными принципами военной службы. Вместо выполнения определенных законом обязанностей чиновник использовал служебное положение для запугивания и физического воздействия на граждан.

Правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение власти в условиях военного положения, что причинило существенный вред. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

