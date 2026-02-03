  1. В Україні

Львівську постачальницю костюмів для рятувальників підозрюють у розтраті 6,4 млн бюджетних коштів

16:36, 3 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Слідство встановило змову з посадовцями обласного управління для постачання неякісних костюмів.
Львівську постачальницю костюмів для рятувальників підозрюють у розтраті 6,4 млн бюджетних коштів
Фото: pgo.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Директорці львівської компанії-постачальника захисних костюмів для рятувальників повідомили про підозру через розтрату 6,4 млн гривень, розповіли в Офісі Генпрокурора.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, у 2022 році директорка, за попередньою змовою з посадовцями ДСНС Вінницької області, поставила 790 комплектів костюмів радіаційного, хімічного та біологічного захисту неналежної якості за майже вдвічі завищеною ціною. Костюми придбали по 8 100 грн за одиницю замість ринкових 4 417 грн. Держава зазнала збитків на 6,4 млн грн.

Директорці компанії повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ — заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, а також за ч. 1 ст. 209 ККУ — легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Наразі вирішується питання про запобіжний захід.

Раніше у цій справі підозру отримали колишній керівник обласного управління ДСНС та начальник відділу ресурсного забезпечення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Львів ДСНС підозрюваний офіс генерального прокурора

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КАСУ доповнять спеціальними нормами для звернень в суд органів державного нагляду

Проект закону № 14030 встановлює спеціальну процедуру для позовів органів державного нагляду про застосування заходів реагування та забезпечення доступу до перевірки, з чітко визначеним переліком підстав.

Кабмін визначив особливий порядок закупівлі критичного енергообладнання до кінця 2026 року

Ліміт на збільшення ціни одиниці товару та новий механізм купівлі генераторів без відкритих торгів: нові правила публічних закупівель.

Верховний Суд поставив під сумнів доведеність умислу у справі про носіння кастета

Суд касаційної інстанції визнав необґрунтованим вирок щодо носіння кастета, придбаного як сувенір, і направив справу на новий розгляд.

Польський державний банк офіційно зайде в Україну: Рада знову розглядає ратифікацію угоди

Польський Bank Gospodarstwa Krajowego може офіційно отримати право на діяльність в Україні.

Апгрейд судової практики: нові правила для власників укриттів, ухилянтів та чиновників

Верховний Суд ініціював перегляд ключових правових позицій, що стосуються відповідальності чиновників, права на релігійну відмову від мобілізації та можливості володіння захисними спорудами.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]