Львівську постачальницю костюмів для рятувальників підозрюють у розтраті 6,4 млн бюджетних коштів

Слідство встановило змову з посадовцями обласного управління для постачання неякісних костюмів.

Фото: pgo.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Директорці львівської компанії-постачальника захисних костюмів для рятувальників повідомили про підозру через розтрату 6,4 млн гривень, розповіли в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, у 2022 році директорка, за попередньою змовою з посадовцями ДСНС Вінницької області, поставила 790 комплектів костюмів радіаційного, хімічного та біологічного захисту неналежної якості за майже вдвічі завищеною ціною. Костюми придбали по 8 100 грн за одиницю замість ринкових 4 417 грн. Держава зазнала збитків на 6,4 млн грн.

Директорці компанії повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ — заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, а також за ч. 1 ст. 209 ККУ — легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Наразі вирішується питання про запобіжний захід.

Раніше у цій справі підозру отримали колишній керівник обласного управління ДСНС та начальник відділу ресурсного забезпечення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.