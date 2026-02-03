Львовскую поставщицу костюмов для спасателей подозревают в растрате 6,4 млн бюджетных средств
Директору львовской компании-поставщика защитных костюмов для спасателей сообщили о подозрении в растрате 6,4 млн гривен, рассказали в Офисе Генпрокурора.
По данным следствия, в 2022 году директор, по предварительному сговору с должностными лицами ГСЧС Винницкой области, поставила 790 комплектов костюмов радиационной, химической и биологической защиты ненадлежащего качества по почти вдвое завышенной цене. Костюмы приобрели по 8 100 грн за единицу вместо рыночных 4 417 грн. Государство понесло убытки на 6,4 млн грн.
Директору компании сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК — завладение бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах в условиях военного положения, а также по ч. 1 ст. 209 УК — легализация имущества, полученного преступным путем. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
Ранее по этому делу подозрение получили бывший руководитель областного управления ГСЧС и начальник отдела ресурсного обеспечения.
