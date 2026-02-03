  1. В Україні

Обіцяла оформити соцдопомогу: на Закарпатті донька таємно набрала на матір майже 20 кредитів

23:48, 3 лютого 2026
Упродовж двох місяців жінка оформлювала онлайн-кредити на матір та привласнила близько 130 тисяч гривень.
На Закарпатті жінку підозрюють у шахрайстві щодо власної матері. За даними прокуратури, вона незаконно оформила на матір близько двох десятків кредитів.

Слідство встановило, що 30-річна жителька села Домбоки Мукачівського району, пообіцявши допомогти 58-річній матері з оформленням державної соціальної допомоги, скористалася її довірою. Натомість жінка таємно отримувала онлайн-кредити та позики в різних фінансових установах.

Упродовж приблизно двох місяців підозрювана користувалася веббанкінгом, представляючись своєю матір’ю, та оформлювала швидкі кредити від її імені. Загальна сума отриманих коштів становить близько 130 тисяч гривень, які жінка витратила на особисті потреби.

Наразі їй повідомлено про підозру за фактами незаконного збирання та використання конфіденційної інформації про особу, а також шахрайства з використанням електронних технологій. 

шахрай Закарпаття

