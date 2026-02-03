Обещала оформить соцпомощь: на Закарпатье дочь тайно набрала на мать почти 20 кредитов

В течение двух месяцев женщина оформляла онлайн-кредиты на мать и присвоила около 130 тысяч гривен.

На Закарпатье женщину подозревают в мошенничестве по отношению к собственной матери. По данным прокуратуры, она незаконно оформила на мать около двух десятков кредитов.

Следствие установило, что 30-летняя жительница села Домбоки Мукачевского района, пообещав помочь 58-летней матери с оформлением государственной социальной помощи, воспользовалась ее доверием. Женщина же тайно получала онлайн-кредиты и займы в различных финансовых учреждениях.

В течение двух месяцев подозреваемая пользовалась веббанкингом, представляясь своей матерью, и оформляла быстрые кредиты от ее имени. Общая сумма полученных средств составляет около 130 тысяч гривен, которые женщина потратила на личные нужды.

В настоящее время ей сообщено о подозрении по фактам незаконного сбора и использования конфиденциальной информации о лице, а также мошенничества с использованием электронных технологий.

