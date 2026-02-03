Коли потрібна повторна класифікація посад: роз’яснення НАДС щодо зміни грейду

Грейд — це встановлений рівень оплати праці посади державної служби, який визначається за результатами її класифікації.

Національне агентство України з питань державної служби надало роз’яснення щодо проведення повторної класифікації посад державної служби у разі зміни грейду відповідно до постанови Кабміну від 30 січня 2026 року № 114.

Роз’яснення підготовлено на виконання пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України «Про державну службу».

У НАДС наголошують, що у 2026 році посадові оклади державних службовців, визначені схемами посадових окладів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 року № 1409, у разі зміни грейду порівняно з 2025 роком застосовуються лише після проведення повторної класифікації посад відповідно до частини п’ятої статті 51 Закону.

Агентство пояснює, що грейд — це зарплатний рівень, сформований на основі класифікації посад державної служби з урахуванням юрисдикцій, типів державних органів, сімей і рівнів посад. У 2026 році схемами посадових окладів передбачено 14 грейдів, тоді як у 2025 році їх було 15.

Отже, зміною грейду вважається саме зміна зарплатного рівня. Наприклад, якщо у 2025 році для певного класифікаційного коду посади визначався один грейд, а у 2026 році — інший, така зміна є підставою для повторної класифікації.

Водночас НАДС підкреслює: зміна розміру посадового окладу в межах одного грейду, без зміни самого грейду, не вважається його зміною. У такому разі повторна класифікація посад не проводиться.

Хоча Методика проведення класифікації посад державної служби не передбачає зміну грейду як окрему підставу для повторної класифікації, постанова Кабінету Міністрів України № 114 має вищу юридичну силу. Саме тому вона є належною підставою для проведення повторної класифікації посад державної служби.

У разі проведення повторної класифікації в розпорядчому документі державного органу рекомендується зазначати постанову № 114 як підставу, а також визначати кількість посад, щодо яких відбулася зміна грейду.

Для практичної реалізації постанови НАДС рекомендує державним органам діяти за таким алгоритмом: видати наказ про проведення повторної класифікації, провести класифікацію відповідно до Методики та ухвалити рішення щодо наявності або відсутності змін у класифікаційних кодах.

Якщо зміни в класифікаційних кодах наявні, відповідні посади включаються до порівняльної відомості та разом з іншими документами подаються на погодження до НАДС або його територіального органу. Якщо ж змін у кодах немає, державний орган надсилає до НАДС копію наказу та, за наявності, протокол засідання класифікаційного комітету із зазначенням, що потреби у змінах не встановлено.

Агентство також звертає увагу, що погодженню підлягають виключно ті посади, які внесені до порівняльної відомості. Посади, щодо яких повторна класифікація не проводилася, до такої відомості не включаються, а у разі відсутності змін висновок НАДС не надається.

Окремо НАДС роз’яснило підходи до застосування посадових окладів у 2026 році під час формування штатного розпису. Якщо грейд посади не змінився, посадові оклади можуть застосовуватися з 1 січня 2026 року. У разі зміни грейду застосування нових окладів залежить від результатів повторної класифікації та дати ухвалення відповідних рішень або погодження результатів класифікації.

