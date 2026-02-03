  1. В Украине

Когда требуется повторная классификация должностей: разъяснение НАГС относительно изменения грейда

19:18, 3 февраля 2026
Грейд — это установленный уровень оплаты труда должности государственной службы, который определяется по результатам ее классификации.
Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы предоставило разъяснение относительно проведения повторной классификации должностей государственной службы в случае изменения грейда в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 30 января 2026 года № 114.

Разъяснение подготовлено во исполнение пункта 3 части третьей статьи 13 Закона Украины «О государственной службе».

В НАГС отмечают, что в 2026 году должностные оклады государственных служащих, определенные схемами должностных окладов, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2023 года № 1409, в случае изменения грейда по сравнению с 2025 годом применяются исключительно после проведения повторной классификации должностей в соответствии с частью пятой статьи 51 Закона.

Агентство разъясняет, что грейд — это уровень заработной платы, сформированный на основе классификации должностей государственной службы с учетом юрисдикций, типов государственных органов, семейств и уровней должностей. В 2026 году схемами должностных окладов предусмотрено 14 грейдов, тогда как в 2025 году их было 15.

Таким образом, изменением грейда считается именно изменение уровня заработной платы. Например, если в 2025 году для определенного классификационного кода должности устанавливался один грейд, а в 2026 году — другой, такое изменение является основанием для проведения повторной классификации.

В то же время НАГС подчеркивает: изменение размера должностного оклада в пределах одного грейда, без изменения самого грейда, не считается его изменением. В таком случае повторная классификация должностей не проводится.

Хотя Методика проведения классификации должностей государственной службы не предусматривает изменение грейда как отдельное основание для повторной классификации, постановление Кабинета Министров Украины № 114 имеет более высокую юридическую силу. Именно поэтому оно является надлежащим основанием для проведения повторной классификации должностей государственной службы.

В случае проведения повторной классификации в распорядительном документе государственного органа рекомендуется указывать постановление № 114 как основание, а также определять количество должностей, по которым произошло изменение грейда.

Для практической реализации постановления НАГС рекомендует государственным органам действовать по следующему алгоритму: издать приказ о проведении повторной классификации, провести классификацию в соответствии с Методикой и принять решение о наличии или отсутствии изменений в классификационных кодах.

Если изменения в классификационных кодах имеются, соответствующие должности включаются в сравнительную ведомость и вместе с другими документами подаются на согласование в НАГС или его территориальный орган. Если же изменений в кодах нет, государственный орган направляет в НАГС копию приказа и, при наличии, протокол заседания классификационного комитета с указанием, что потребность в изменениях не установлена.

Агентство также обращает внимание, что согласованию подлежат исключительно те должности, которые включены в сравнительную ведомость. Должности, по которым повторная классификация не проводилась, в такую ведомость не включаются, а в случае отсутствия изменений заключение НАГС не предоставляется.

Отдельно НАГС разъяснило подходы к применению должностных окладов в 2026 году при формировании штатного расписания. Если грейд должности не изменился, должностные оклады могут применяться с 1 января 2026 года. В случае изменения грейда применение новых окладов зависит от результатов повторной классификации и даты принятия соответствующих решений или согласования результатов классификации.

госслужащие зарплата госслужба НАДС

