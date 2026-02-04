  1. В Україні

Києво-Печерська лавра тимчасово закриває заповідник через сильний мороз

07:18, 4 лютого 2026
Відвідувачів просять стежити за оновленнями графіка роботи.
Києво-Печерська лавра тимчасово закриває заповідник через сильний мороз
Фото: УНІАН
Заповідник Києво-Печерська лавра тимчасово припиняє прийом відвідувачів через різке зниження температури. Про це повідомила адміністрація Лаври.

Як зазначається, рішення ухвалене у зв’язку з погіршенням погодних умов та критичним зниженням температури з метою захисту об’єктів культурної спадщини, а також безпеки гостей та працівників.

«Щойно на вулиці потеплішає, ми повернемося до звичного режиму. А поки чекаємо на гарну погоду, робота в Лаврі не зупиняється», – йдеться у повідомленні.

Відвідувачам радять стежити за оновленнями графіка роботи на офіційних сторінках заповідника.

