Києво-Печерська лавра тимчасово закриває заповідник через сильний мороз

Фото: УНІАН

Заповідник Києво-Печерська лавра тимчасово припиняє прийом відвідувачів через різке зниження температури. Про це повідомила адміністрація Лаври.

Як зазначається, рішення ухвалене у зв’язку з погіршенням погодних умов та критичним зниженням температури з метою захисту об’єктів культурної спадщини, а також безпеки гостей та працівників.

«Щойно на вулиці потеплішає, ми повернемося до звичного режиму. А поки чекаємо на гарну погоду, робота в Лаврі не зупиняється», – йдеться у повідомленні.

Відвідувачам радять стежити за оновленнями графіка роботи на офіційних сторінках заповідника.

