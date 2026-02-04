Киево-Печерская лавра временно закрывает заповедник из-за сильного мороза

Посетителей просят следить за обновлениями графика работы.

Фото: УНИАН

Заповедник Киево-Печерская лавра временно приостанавливает прием посетителей из-за резкого понижения температуры. Об этом сообщила администрация Лавры.

Как отмечается, решение принято в связи с ухудшением погодных условий и критическим понижением температуры с целью защиты объектов культурного наследия, а также безопасности гостей и работников.

«Как только на улице потеплеет, мы вернемся к обычному режиму. А пока ждем хорошей погоды, работа в Лавре не останавливается», – говорится в сообщении.

Посетителям советуют следить за обновлениями графика работы на официальных страницах заповедника.

