  1. В Україні

На Київщині пацієнтів змушували платити за безоплатні операції – викрито оборудку на 2 млн гривень

21:07, 4 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Поліція повідомила про підозру керівництву лікарні.
На Київщині пацієнтів змушували платити за безоплатні операції – викрито оборудку на 2 млн гривень
Фото: UA.National.Police
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Київщини викрила протиправну схему у медичному закладі області, де керівництво примушувало пацієнтів оплачувати штучні кришталики для офтальмологічних операцій, які мали повністю покриватися державою в межах Програми медичних гарантій.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Серед фігурантів — генеральний директор лікарні та колишній завідувач офтальмологічного відділення. Вони організували незаконне стягнення коштів із пацієнтів під час підготовки до мікрохірургічних операцій, при цьому оформлювали документацію так, щоб Національна служба здоров’я відшкодовувала витрати на імпланти, які пацієнти вже придбали власним коштом. Вартість одного кришталика могла сягати кількох десятків тисяч гривень.

Загальна шкода державі оцінюється майже у 2 млн грн. Генеральному директору та завідувачу відділення повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція шахрай гроші Київська область лікарня

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні можуть дозволити шлюб з 14 років: які зміни готують у Цивільному кодексі

Проєкт нового Цивільного кодексу пропонує зниження шлюбного віку до 14 років у виняткових випадках.

Фінмоніторинг без бюрократії: Нотаріальна палата роз’яснила, від яких обов’язків звільнені нотаріуси

Чи повинен нотаріус призначати відповідальним за фінмоніторинг та проходити спеціалізоване навчання кожні три роки

Права на винаходи більше не «сіра зона»: новий закон змінив підхід до розподілу авторських прав

З 1 лютого в Україні діють нові правила для всіх, хто створює інтелектуальні продукти на роботі або під час військової служби

Пів року невизначеності: як зберегти життєздатність бізнесу після смерті одного з учасників

Спадкування корпоративних прав 2026: нові позиції Верховного Суду та інститут управителя спадщиною.

Службове житло більше не передаватимуть у власність: кому залишать право на приватизацію

Закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]