На Київщині пацієнтів змушували платити за безоплатні операції – викрито оборудку на 2 млн гривень

Поліція Київщини викрила протиправну схему у медичному закладі області, де керівництво примушувало пацієнтів оплачувати штучні кришталики для офтальмологічних операцій, які мали повністю покриватися державою в межах Програми медичних гарантій.

Серед фігурантів — генеральний директор лікарні та колишній завідувач офтальмологічного відділення. Вони організували незаконне стягнення коштів із пацієнтів під час підготовки до мікрохірургічних операцій, при цьому оформлювали документацію так, щоб Національна служба здоров’я відшкодовувала витрати на імпланти, які пацієнти вже придбали власним коштом. Вартість одного кришталика могла сягати кількох десятків тисяч гривень.

Загальна шкода державі оцінюється майже у 2 млн грн. Генеральному директору та завідувачу відділення повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна.

