В Киевской области пациентов заставляли платить за бесплатные операции – раскрыта афера на 2 млн гривен

Полиция сообщила о подозрении руководству больницы.

Фото: UA.National.Police

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция Киевской области раскрыла противоправную схему в медицинском учреждении области, где руководство заставляло пациентов оплачивать искусственные хрусталики для офтальмологических операций, которые должны были полностью покрываться государством в рамках Программы медицинских гарантий.

Среди фигурантов — генеральный директор больницы и бывший заведующий офтальмологическим отделением. Они организовали незаконное взыскание средств с пациентов во время подготовки к микрохирургическим операциям, при этом оформляли документацию так, чтобы Национальная служба здоровья возмещала расходы на импланты, которые пациенты уже приобрели за свой счет. Стоимость одного хрусталика могла достигать нескольких десятков тысяч гривен.

Общий ущерб государству оценивается почти в 2 млн грн. Генеральному директору и заведующему отделением сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.