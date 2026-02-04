  1. В Україні

Конкурс до Харківського апеляційного суду — двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

16:55, 4 лютого 2026
ВККС зазначила, що 62 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів у Харківському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією 3 лютого ухвалено такі рішення:

Алтухов Андрій Васильович - 665,65 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Варибрус Вадим Анатолійович - 676,8 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Крячко Олег Володимирович - перерва

Загалом проведено співбесіди з 5 кандидатами: 4 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, з 1 кандидатом співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

