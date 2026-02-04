Конкурс в Харьковский апелляционный суд — двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Харьковском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией 3 февраля приняты следующие решения:

Алтухов Андрей Васильевич — 665,65 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Варыбрус Вадим Анатольевич — 676,8 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Крячко Олег Владимирович — перерыв.

ВККС напомнила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

В целом проведены собеседования с 5 кандидатами: 4 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, с 1 кандидатом собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.