  В Україні

В Україні створять Єдиний державний електронний реєстр національних архівних інформаційних ресурсів

20:05, 4 лютого 2026
Сховище архівних електронних документів планують модернізувати.
Кабінет Міністрів розпорядженням № 77-р вніс зміни до пріоритетних завдань цифрової трансформації на 2024–2026 роки, доповнивши їх проєктами, які є критично важливими для архівної галузі. Про це повідомив Мін’юст.

«Йдеться про створення Єдиного державного електронного реєстру національних архівних інформаційних ресурсів як фундаментальної цифрової платформи, що забезпечить впорядкований доступ до архівних даних, пошук та використання їх — як громадянами, так і науковцями», - заявили у відомстві.

Також, згідно з Розпорядженням КМУ, передбачена модернізація Сховища архівних електронних документів (САЕД) — ключового інформаційно-комунікаційного компонента для надійного, довготривалого та безпечного зберігання архівних електронних матеріалів.

У Мін’юсті зазначили, що створення Єдиного державного електронного реєстру національних архівних інформаційних ресурсів і модернізація Сховища архівних електронних документів сприятимуть прозорому та ефективному цифрового обігу архівної інформації в державі. До того ж ці заходи узгоджуються із затвердженою Урядом Стратегією захисту документальної спадщини до 2027 року, яка передбачає, зокрема, розвиток цифрових сервісів доступу до архівних документів.

У відомстві нагадали, за останні роки українські архіви значно прискорили темпи оцифрування документів Національного архівного фонду. У період 2022–2025 років створено понад 105,5 мільйона цифрових копій архівних документів , що стало підґрунтям для подальших стратегічних рішень та формування нової програми оцифрування на 2026–2030 роки.

Цифровізація архівів:

- значно розширює доступ громадян до документальної спадщини у онлайн-форматі;

- сприяє довготривалому зберіганню даних;

- підтримує наукові, історичні та генеалогічні дослідження;

- підвищує транспарентність і відкритість державних інформаційних ресурсів.

мінюст

