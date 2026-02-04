  1. В Украине

В Украине создадут Единый государственный электронный реестр национальных архивных информационных ресурсов

20:05, 4 февраля 2026
Хранилище архивных электронных документов планируют модернизировать.
В Украине создадут Единый государственный электронный реестр национальных архивных информационных ресурсов
Кабинет Министров распоряжением № 77-р внес изменения в приоритетные задачи цифровой трансформации на 2024–2026 годы, дополнив их проектами, которые являются критически важными для архивной отрасли. Об этом сообщил Минюст.

«Речь идет о создании Единого государственного электронного реестра национальных архивных информационных ресурсов как фундаментальной цифровой платформы, которая обеспечит упорядоченный доступ к архивным данным, их поиск и использование — как гражданами, так и научными работниками», — заявили в ведомстве.

Также, согласно распоряжению КМУ, предусмотрена модернизация Хранилища архивных электронных документов (ХАЭД) — ключевого информационно-коммуникационного компонента для надежного, долгосрочного и безопасного хранения архивных электронных материалов.

В Минюсте отметили, что создание Единого государственного электронного реестра национальных архивных информационных ресурсов и модернизация Хранилища архивных электронных документов будут способствовать прозрачному и эффективному цифровому обороту архивной информации в государстве. Кроме того, эти меры согласуются с утвержденной Правительством Стратегией защиты документального наследия до 2027 года, которая предусматривает, в частности, развитие цифровых сервисов доступа к архивным документам.

В ведомстве напомнили, что за последние годы украинские архивы значительно ускорили темпы оцифровки документов Национального архивного фонда. В период 2022–2025 годов создано более 105,5 миллиона цифровых копий архивных документов, что стало основой для дальнейших стратегических решений и формирования новой программы оцифровки на 2026–2030 годы.

Цифровизация архивов:

  • значительно расширяет доступ граждан к документальному наследию в онлайн-формате;
  • способствует долгосрочному хранению данных;
  • поддерживает научные, исторические и генеалогические исследования;
  • повышает транспарентность и открытость государственных информационных ресурсов.

минюст

