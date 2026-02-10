  1. В Україні

Представник Дмитра Лубінця Юрій Ковбаса увійшов до ТСК для реагування на порушення ТЦК

07:54, 10 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Лубінець анонсував тотальну цифровізацію перевірок ТЦК та СП і посилення відповідальності.
Представник Дмитра Лубінця Юрій Ковбаса увійшов до ТСК для реагування на порушення ТЦК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що його представник у системі органів сектору безпеки та оборони Юрій Ковбаса працюватиме у складі Експертної ради при Тимчасовій слідчій комісії з питань діяльності ТЦК та СП для оперативного реагування на кожен інцидент.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За словами омбудсмана, він наполягає на тотальній цифровізації перевірок. Зокрема, робота груп оповіщення без технічних засобів зчитування має бути заборонена. Також, наголосив Лубінець, не повинно бути «поїздок у ТЦК та СП просто так», якщо дані в електронних системах є актуальними.

Лубінець повідомив, що готується пакет законодавчих ініціатив, які мають чітко розмежувати повноваження посадових осіб та встановити реальну відповідальність за їх перевищення.

«Кожен факт незаконних дій з боку працівників ТЦК та СП має бути задокументований. Надсилайте звернення — я реагуватиму персонально», – підкреслив Лубінець.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Дмитро Лубінець повідомив, що у 2022 році до Офісу омбудсмана надійшло лише 18 скарг, у 2023 році — 514, у 2024-му — 3 312, а у 2025 році їхня кількість сягнула вже 6 127. Крім того, у 2025 році органи досудового розслідування внесли 34 відомості до ЄРДР щодо дій працівників ТЦК, які мають ознаки кримінальних правопорушень, зазначив Лубінець.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

омбудсмен ТЦК Дмитро Лубінець

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Декриміналізація дисциплінарних порушень у місцях несвободи: оприлюднено урядовий законопроєкт

Оприлюднений законопроєкт передбачає декриміналізацію дисциплінарних порушень засуджених і перегляд порядку застосування ізоляційних заходів у місцях позбавлення волі.

Рієлторів хочуть вивести з «тіні»: у Раді готують новий законопроєкт

У парламенті планують змінити правила на ринку оренди житла, поєднавши податкові послаблення з регулюванням рієлторських послуг.

Квоти для забезпечення незалежності судової влади: як Рада обирає і звільняє членів ВРП

Парламент розпочав процедуру відбору кандидатів у члени ВРП

Законопроєкт про відбір на посаду Голови ДСА потребує доопрацювання: зауваження Комітету

Законопроєкт про вдосконалення конкурсу на посаду Голови ДСА відповідає міжнародним зобов’язанням України та стандартам ЄС, хоча потребує доопрацювання щодо строків підготовки конкурсної документації.

Рада готує нові правила для заручених: за відмову від шлюбу змусять платити

Проєкт Цивільного кодексу пропонує компенсувати моральну шкоду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]