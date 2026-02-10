Представник Дмитра Лубінця Юрій Ковбаса увійшов до ТСК для реагування на порушення ТЦК

Лубінець анонсував тотальну цифровізацію перевірок ТЦК та СП і посилення відповідальності.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що його представник у системі органів сектору безпеки та оборони Юрій Ковбаса працюватиме у складі Експертної ради при Тимчасовій слідчій комісії з питань діяльності ТЦК та СП для оперативного реагування на кожен інцидент.

За словами омбудсмана, він наполягає на тотальній цифровізації перевірок. Зокрема, робота груп оповіщення без технічних засобів зчитування має бути заборонена. Також, наголосив Лубінець, не повинно бути «поїздок у ТЦК та СП просто так», якщо дані в електронних системах є актуальними.

Лубінець повідомив, що готується пакет законодавчих ініціатив, які мають чітко розмежувати повноваження посадових осіб та встановити реальну відповідальність за їх перевищення.

«Кожен факт незаконних дій з боку працівників ТЦК та СП має бути задокументований. Надсилайте звернення — я реагуватиму персонально», – підкреслив Лубінець.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Дмитро Лубінець повідомив, що у 2022 році до Офісу омбудсмана надійшло лише 18 скарг, у 2023 році — 514, у 2024-му — 3 312, а у 2025 році їхня кількість сягнула вже 6 127. Крім того, у 2025 році органи досудового розслідування внесли 34 відомості до ЄРДР щодо дій працівників ТЦК, які мають ознаки кримінальних правопорушень, зазначив Лубінець.

