  1. В Украине

Представитель Дмитрия Лубинца Юрий Ковбаса вошел в ВСК для реагирования на нарушения ТСК

07:54, 10 февраля 2026
Лубинец анонсировал тотальную цифровизацию проверок ТЦК и СП и усиление ответственности.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что его представитель в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса будет работать в составе Экспертного совета при Временной следственной комиссии по вопросам деятельности ТЦК и СП для оперативного реагирования на каждый инцидент.

По словам омбудсмена, он настаивает на тотальной цифровизации проверок. В частности, работа групп оповещения без технических средств считывания должна быть запрещена. Также, подчеркнул Лубинец, не должно быть «поездок в ТСК и СП просто так», если данные в электронных системах актуальны.

Лубинец сообщил, что готовится пакет законодательных инициатив, которые должны четко разграничить полномочия должностных лиц и установить реальную ответственность за их превышение.

«Каждый факт незаконных действий со стороны работников ТЦК и СП должен быть задокументирован. Присылайте обращения — я буду реагировать лично», — подчеркнул Лубинец.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Дмитрий Лубинец сообщил, что в 2022 году в Офис омбудсмена поступило только 18 жалоб, в 2023 году — 514, в 2024-м — 3 312, а в 2025 году их количество достигло уже 6 127. Кроме того, в 2025 году органы досудебного расследования внесли 34 сведения в ЕРДР о действиях работников ТЦК, которые имеют признаки уголовных правонарушений, отметил Лубинец.

омбудсмен ТЦК Дмитрий Лубинец

