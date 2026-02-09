ТЦК не имеют права задерживать или удержать граждан Украины, поскольку это нарушение Конституции, — Лубинец

Омбудсмен Дмитрий Лубинец привел статистику динамики обращений граждан по поводу нарушений со стороны ТЦК.

Количество обращений граждан по поводу возможных нарушений со стороны работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки стремительно растёт, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на заседании ТСК.

По его словам, в 2022 году в Офис омбудсмена поступило всего 18 жалоб, в 2023 году — 514, в 2024 году — 3 312, а в 2025 году их количество уже достигло 6 127.

«Если сравнить начало полномасштабной агрессии со стороны РФ и сегодняшний день, то количество жалоб на ТЦК и СП выросло в 333 раза», — добавил он.

Лубинец отметил, что в прошлом году массово фиксировались случаи, когда работники ТЦК во время мобилизационных мероприятий скрывали лица и действовали без опознавательных знаков. По его словам, это делает невозможной идентификацию должностных лиц в случае совершения правонарушений и является нарушением установленных правил.

Также Омбудсмен обратил внимание на многочисленные случаи задержания граждан представителями ТЦК без участия полиции. Такие действия являются незаконными, поскольку, по словам Лубинца, ТЦК не имеют полномочий задерживать, арестовывать или удерживать граждан.

Кроме того, в 2025 году органы досудебного расследования внесли 34 сведения в ЕРДР относительно действий работников ТЦК, которые имеют признаки уголовных правонарушений, отметил Лубинец.

Отдельно Лубинец подчеркнул, что единственным эффективным механизмом влияния на нарушения со стороны ТЦК остаётся публичная огласка.

В качестве примера он привёл ситуацию в Белоцерковском ТЦК, где во время проверки были выявлены антисанитарные условия и отсутствие надлежащих условий для пребывания людей.

