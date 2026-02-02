Где проходит граница между мобилизацией и правами человека и почему война не отменяет Конституцию

Даже в условиях вооруженного конфликта государство не получает карт-бланш на произвол — об этом прямо говорят Конституция Украины и Европейская конвенция по правам человека.

Фото: kau.com.ua

Конституция Украины определяет военную службу как обязанность гражданина. Согласно её статье 65: "Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины. Граждане проходят военную службу в соответствии с законом". Эта формулировка корреспондирует со многими европейскими конституциями, в которых военная служба рассматривается как часть гражданского долга по защите государства. Призыв в армию является механизмом, с помощью которого государства обеспечивают комплектование вооружённых сил.

Во время вторжения страны-агрессора мобилизация в Украине должна была обеспечить оборону страны, но на практике часто превращается в инструмент нарушения конституционных прав.

В Украине сегодня вопрос не в том, нужна ли оборона страны. Вопрос в другом: где проходят конституционные и правовые границы принудительной мобилизации — и соблюдаются ли при этом соответствующие правила.

Украина остаётся участницей Европейской конвенции по правам человека и признаёт юрисдикцию ЕСПЧ. Хотя в условиях войны государство может временно отступать от отдельных обязательств (статья 15 Конвенции), однако:

такой отступ не является безусловным;

он не отменяет принцип пропорциональности;

он не даёт права на произвольные меры.

Однако когда государству понадобилась мобилизация, то, с точки зрения чиновников, всё свелось к простой формуле: "Идёт война — значит, можно всё". Именно поэтому "политическая целесообразность" часто побеждает здравый смысл и границы допустимого. Именно это вызывает недовольство населения и неприятие методов, которыми действует государство.

Например, бурные обсуждения вызвал такой случай. Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 573/406/24 указал, что Украина ввела альтернативы военной службе в мирное время и граждане Украины могут беспрепятственно ими воспользоваться. Однако в военное время, во время мобилизации и оборонительной войны обязанность защиты Украины, подвергшейся агрессивному нападению со стороны Российской Федерации, возлагается на всех граждан Украины независимо от их вероисповедания.

И этот вывод был сделан уже после того, как Венецианская комиссия, рассматривая обращение Конституционного Суда Украины, постановила — правительство должно предоставить верующим возможность проходить альтернативную службу даже в условиях войны.

Это приводило к тому, что верующие, уже оказавшись в армии, не могли выполнять обязанности из-за религиозных ограничений. В частности, СМИ сообщали, что в СИЗО попадал доброволец-кришнаит, который вынужденно голодал, потому что не имел доступа к разрешённой его учением пище.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в ежегодном докладе за 2024 год сообщил о более чем 123 тысячах обращений в целом, значительная часть которых касается прав в сфере обороны: более 28 тысяч обращений — жалобы от военнослужащих и их семей. В течение 2024 года к омбудсмену поступило более 6800 жалоб непосредственно от военных.

"По результатам многочисленных обращений граждан могу чётко констатировать: нарушения прав человека со стороны работников ТЦК и СП приобрели системный и массовый характер. Складывается впечатление, что незаконные задержания и избиения со стороны представителей ТЦК и СП стали новым вирусным трендом, который невозможно остановить без жёсткой реакции государства", — заявил Дмитрий Лубинец весной 2025 года.

В частности, речь шла о:

частых случаях избиения граждан. Мужчин силой задерживали на улицах, в торговых центрах, возле метро;

умышленных ДТП, когда сотрудники ТЦК принудительно останавливали велосипедистов или мотоциклистов.

Также нарушения со стороны сотрудников ТЦК касаются:

недопуска адвокатов к задержанным лицам;

сокрытия от родственников и правозащитников информации о задержанных гражданах;

недопуска представителей омбудсмена к задержанным;

принуждения к подписанию повесток или других документов;

задержаний без надлежащих оснований.

В конце 2025 года Дмитрий Лубинец пояснял, что наибольшие проблемы касаются мобилизации, сроков службы, рапортов и коррупции в территориальных центрах комплектования (ТЦК).

"Мы фиксируем нарушения из-за непонимания сроков прохождения военной службы — это один из ключевых вопросов, который постоянно поднимают военные", — сказал Дмитрий Лубинец.

Реакция Европы: тревожные сигналы

Правозащитная организация "Хельсинкский союз по правам человека" в июне 2025 года опубликовала отчёт о "системных нарушениях" в признании непригодными к службе: тяжелораненые ветераны месяцами ждут выводов ВЛК, что не позволяет воспользоваться их правом на реабилитацию.

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти летом 2025 года опубликовал меморандум об элементах прав человека для мира в Украине по результатам своего визита в страну в марте 2025 года.

"Комиссар получает аналогичные сообщения, включая заявления о пытках и смертях во время набора военнослужащих. Хотя Украина имеет право законно набирать своих военных, комиссар считает эти сообщения тревожными и призывает украинские власти эффективно их расследовать", — говорилось в меморандуме.

Комиссар также заявлял об обеспокоенности сообщениями о случаях предполагаемого запугивания и других форм преследования, в частности, выборочной мобилизации, в отношении украинских журналистов, юристов, гражданского общества, политических лидеров и лидеров общественного мнения, которые критикуют правительство.

Трудно предположить, чтобы такие случаи имели место где-то в Европе. Европейская правовая традиция устроена иначе. В европейском понимании такие действия — это исключение, а не норма. Даже в условиях войны или чрезвычайных обстоятельств государство не получает карт-бланш, а право не исчезает — ограничение прав допустимо и только в необходимых пределах, их отмена отсутствует.

В таких случаях государство обязано доказать три вещи:

что мера предусмотрена законом;

что она необходима именно в таком виде;

что она пропорциональна вмешательству в права человека.

Европейская конвенция по правам человека прямо допускает обязательную военную службу. Но с оговорками, которые часто "забывают":

запрет принудительного труда остаётся в силе;

свобода убеждений не исчезает даже во время войны;

лишение свободы возможно только по чёткой процедуре;

у человека должно быть эффективное средство правовой защиты.

В Украине же возник разрыв между декларируемыми нормами и административной практикой.

Мобилизация как таковая является оправданной и необходимой.

Но её реализация должна:

соответствовать Конституции Украины;

учитывать европейские стандарты прав человека;

предусматривать реальные гарантии и альтернативы;

оставаться под судебным контролем.

В противном случае возникает риск, что защита государства будет достигаться ценой подрыва того, что оно стремится защитить.

Как это работает в Европе

Европейские государства, учитывая угрозы безопасности, заранее выстроили правовые механизмы, которые работают в кризис.

Многие страны Европы отменили обязательный призыв, но не все: некоторые сохранили или восстановили его из-за геополитических угроз, таких как российская агрессия.

Официально в Нидерландах действует обязательная военная служба, однако она не исполняется. После достижения 17 лет призывник получает письмо от Министерства обороны о том, что его зарегистрировали для военной службы. Но обязательной явки на службу нет.

В Австрии все мужчины должны зарегистрироваться для военной службы после достижения 18 лет и до 19-летия. Лица в возрасте от 17 лет имеют возможность вступить до 18-летия с согласия родителей или опекунов. Вступление до 18 лет является добровольным, и гражданин Австрии мужского пола не может быть призван до достижения им совершеннолетия.

Все военнообязанные швейцарские мужчины призываются на военную службу с 19 лет. Базовая служба длится 21 неделю, после чего ежегодно проводятся дополнительные тренировки.

Существует возможность для трудоспособных мужчин отказаться от военной службы по соображениям убеждений, и в этом случае гражданское лицо должно будет выполнять общественные работы.

Дания ввела воинскую обязанность для трудоспособных мужчин с 1849 года. Сегодня обязательная служба ограничена мужчинами и длится от четырёх месяцев до года.

Обязательная военная служба в Эстонии для граждан мужского пола длится от восьми до одиннадцати месяцев.

Каждый гражданин Финляндии мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет должен пройти военную службу, после завершения которой он регистрируется как резервист Сил обороны Финляндии. Также существует возможность прохождения невоенной службы, которая длится 347 дней.

В Норвегии призываются на службу с 18 лет и имеют возраст, в течение которого они могут пройти службу, до 44 лет. Однако в случае войны возраст пригодности к службе повышается до 55 лет.

Воинская обязанность в Литве была отменена в 2008 году, но вновь восстановлена в 2016 году из-за напряжённости в отношениях с Россией в связи с войной на востоке Украины. Мужчин в возрасте от 18 до 23 лет могут призвать на службу сроком девять месяцев.

В Швеции с 1901 года действует обязательная воинская повинность для мужчин. Она была временно отменена в 2010 году и восстановлена в 2017 году на фоне роста угроз национальной безопасности.

Франция была первым современным национальным государством, которое ввело обязательную воинскую повинность как условие гражданства, чтобы обеспечить силы для Французской революции. Воинская повинность продолжалась в различных формах, пока её окончательно не начали постепенно отменять в начале XXI века, как и в большинстве стран Европы.

То есть Европа не отказалась от обороны, но отказалась от произвола при мобилизации.

Какую позицию занимает ЕСПЧ

Судебные решения ЕСПЧ часто фиксируют нарушения права на справедливый суд, дискриминацию и игнорирование важных аргументов заявителей, связанных с военной службой.

ЕСПЧ неоднократно устанавливал нарушения статьи 9 Конвенции в отношении пацифистов, которые не выдвигали никаких религиозных возражений против прохождения военной службы.

ЕСПЧ изучал, прежде всего, наличие позитивных обязательств государства и устанавливал нарушения статьи 9 Конвенции, например, из-за отсутствия в правовой системе Турции эффективной и доступной процедуры, которая позволяла бы заявителям узнать, имеют ли они право воспользоваться статусом лица, отказавшегося от прохождения военной службы ("Savda против Турции", "Tarhan против Турции").

Реализация права граждан на свободу религии определена и в других решениях Европейского суда по правам человека, а именно:

решение по делу "Баятаян против Армении" (жалоба № 23459/03 от 07.07.2011), в котором указано:

п. 110 — "неприятие военной службы — когда мотивом такого неприятия является серьёзный и непреодолимый конфликт между обязанностью служить в армии и убеждениями конкретного лица либо его глубокими и искренними религиозными или иными взглядами — является убеждением или взглядом настолько неопровержимым, серьёзным, последовательным и значимым, что на него распространяются гарантии статьи 9 Европейской конвенции";

п. 112 — "неявка заявителя для прохождения военной службы является проявлением его религиозных взглядов. В связи с этим привлечение его к уголовной ответственности за уклонение от призыва является вмешательством в его свободу исповедовать свою религию, гарантии которой предусмотрены пунктом 1 статьи 9 Европейской конвенции";

п. 128 — "Европейский суд приходит к выводу, что привлечение заявителя к уголовной ответственности представляет собой вмешательство, которое не является необходимым в демократическом обществе по смыслу статьи 9 Европейской конвенции. Следовательно, имело место нарушение данной нормы"; постановление суда (мировое соглашение) по делу "Стефанов против Болгарии" (жалоба № 32438/96 от 03.05.2001), в котором указано:

п. 14 — "должно быть прекращено любое уголовное производство, инициированное в Болгарии с 1991 года в отношении граждан Болгарии, отказавшихся от военной службы по убеждениям, но при этом выразивших готовность пройти альтернативную гражданскую службу; альтернативная гражданская служба не должна быть связана с военными учреждениями; в период прохождения гражданской службы лица, отказывающиеся от службы в армии по убеждениям, должны иметь равные с другими гражданами Болгарии права на свободу исповедовать свои убеждения индивидуально"; постановление суда по делу "Эрчеп против Турции" (жалоба № 43965/04 от 22.11.2011), в котором указано:

п. 61 — "заявитель, являясь Свидетелем Иеговы, пытался получить освобождение от военной службы не ради своей выгоды или удобства, а в связи со своими искренними религиозными убеждениями. Европейский суд также отмечает, что заявитель никогда не отказывался от выполнения своих гражданских обязанностей в целом, а, напротив, открыто просил власти предоставить ему возможность пройти альтернативную гражданскую службу". В деле "Телятников против Литвы" по заявлению № 51914/19 Европейский суд по правам человека относительно альтернативной гражданской службы указал, что она не является реальной альтернативой, поскольку является частью военной структуры, а призывники во всех положениях именовались "военнослужащими срочной службы".

Государствам необходимо было создавать альтернативы вне структур военного командования.

В итоге ЕСПЧ установил, что неуважение государства к возражениям заявителя против прохождения военной службы по религиозным соображениям не было "необходимым в демократическом обществе", что нарушило статью 9 Конвенции.

Из изложенного выше и из практики ЕСПЧ следует, что право на религию гарантируется всем военнослужащим. Государство заботится о соблюдении этого права и об удовлетворении духовных потребностей военнослужащих. Однако действующее законодательство не возлагает на государство обязанность удовлетворять потребности военнослужащих, связанные с отправлением религиозных обрядов, в зависимости от их конфессиональной принадлежности.

В практике ЕСПЧ встречаются и другие дела.

В деле "Андрушко против Украины" заявитель утверждал в украинских судах, что согласно национальному законодательству он, как военнослужащий, проходивший службу, имел право на компенсацию расходов на форму. Как следует из постановления суда первой инстанции, в поддержку этих утверждений он ссылался, среди прочих источников, на статью 9-1 Закона № 2011-XII и пункт 20 Положения № 1444, которые предусматривали право военнослужащих, проходивших службу, на получение такой компенсации. По мнению Суда, учитывая его решающую роль в исходе дела, этот уместный и важный аргумент требовал подробного ответа национальных судов.

Истцу в указанном деле, военнослужащему в отставке, было отказано в удовлетворении иска о компенсации исключительно на том основании, что он вышел на пенсию. Заявитель же, напротив, был военнослужащим, проходившим службу.

С учётом изложенного Суд считает, что как апелляционный суд, так и ВАСУ не выполнили своего обязательства привести обоснование своих решений и не рассмотрели соответствующие и важные аргументы, выдвинутые заявителем. Это побудило Суд прийти к выводу, что был нарушен пункт 1 статьи 6 Конвенции.

В решении ЕСПЧ "Константин Маркин против России" ЕСПЧ установил нарушение статьи 14 (запрет дискриминации) в совокупности со статьёй 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни) из-за отказа в предоставлении отцу-военнослужащему отпуска по уходу за ребёнком, что является дискриминацией по признаку пола.

В деле "Глор против Швейцарии" (заявление № 13444/04, 30.04.2009) ЕСПЧ указал, что необоснованное применение требований к лицам с определёнными характеристиками (например, состоянием здоровья) может быть дискриминационным. Более того, в этом деле ЕСПЧ установил, что обязанность, возникшая вследствие неспособности служить в армии из-за болезни, а следовательно, из факта, существовавшего вне воли соответствующего лица, безусловно относилась к сфере действия статьи 8 Конвенции (уважение частной и семейной жизни), даже если последствия этой меры были в основном финансовыми.

Автор: Тарас Лученко

Автор: Тарас Лученко