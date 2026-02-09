  1. В Україні

ТЦК не мають права затримувати або утримувати громадян України, оскільки це є порушенням Конституції, — Лубінець

15:17, 9 лютого 2026
Омбудсман Дмитро Лубінець навів статистику динаміки звернень громадян щодо порушень з боку ТЦК.
ТЦК не мають права затримувати або утримувати громадян України, оскільки це є порушенням Конституції, — Лубінець
Кількість звернень громадян щодо можливих порушень з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки стрімко зростає, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на засіданні ТСК.

За його словами, у 2022 році до Офісу омбудсмана надійшло лише 18 скарг, у 2023 році — 514, у 2024-му — 3 312, а у 2025 році їхня кількість сягнула вже 6 127.

Якщо порівняти початок повномасштабної агресії з боку РФ і сьогодні, то кількість скарг на ТЦК та СП зросла у 333 рази", додав він.

Лубінець зазначив, що минулого року масово фіксувалися випадки, коли працівники ТЦК під час мобілізаційних заходів приховували обличчя та діяли без розпізнавальних знаків. За його словами, це унеможливлює ідентифікацію посадових осіб у разі вчинення правопорушень і є порушенням встановлених правил.

Також Омбудсман звернув увагу на численні випадки затримання громадян представниками ТЦК без участі поліції. Такі дії є незаконними, оскільки, за словами Лубінця, ТЦК не мають повноважень затримувати, арештовувати чи утримувати громадян.

Крім того, у 2025 році органи досудового розслідування внесли 34 відомості до ЄРДР щодо дій працівників ТЦК, які мають ознаки кримінальних правопорушень, зазначив Лубінець.

Окремо Лубінець наголосив, що єдиним ефективним механізмом впливу на порушення з боку ТЦК залишається публічний розголос.

Як приклад він навів ситуацію в Білоцерківському ТЦК, де під час перевірки було виявлено антисанітарні умови та відсутність належних умов для перебування людей.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, де проходить межа між мобілізацією і правами людини та чому війна не скасовує Конституцію.

ТЦК мобілізація Дмитро Лубінець

