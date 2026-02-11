  1. В Україні

Щоб не припинили виплати: у ПФУ нагадали про обов’язкову заяву деяким пенсіонерам

21:24, 11 лютого 2026
Українці з окупованих територій або внутрішньо переміщені мають терміново подати заяву до ПФУ.
Щоб не припинили виплати: у ПФУ нагадали про обов’язкову заяву деяким пенсіонерам
Частині українців необхідно терміново звернутися із заявою до Пенсійного фонду України, інакше виплата пенсії може бути припинена. Про це повідомили у ПФУ.

Йдеться про громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали на підконтрольну Україні територію. Вони повинні подати заяву про те, що не отримують пенсію від РФ. 

Зробити це можна кількома способами. Заяву дозволено подати особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду у довільній формі, під час відеоконференції з працівником ПФУ або онлайн через особистий кабінет на вебпорталі Фонду. Для електронного подання потрібно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису та в розділі «Дистанційне інформування» підтвердити, що пенсія не отримується в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення РФ.

Громадяни, які перебувають за кордоном, можуть надіслати заяву поштою з оголошеною цінністю до територіального органу Пенсійного фонду, де вони перебувають на обліку. До документів слід додати підтвердження факту перебування в живих, яке можна оформити в консульській установі України.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Дискримінацію щодо виплат військовим під час лікування усунуть — що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає скасування прив’язки виплат до ступеня тяжкості травм та встановлення єдиних фінансових гарантій для всіх захисників, які проходять реабілітацію після поранення.

Мерів і голів облрад прямо пропишуть в Кримінальному кодексі для відповідальності за хабарі

Кабмін запропонував уточнити перелік посадових осіб органів місцевого самоврядування, які можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за хабарництво.

Комітет вимагає більше відкритості: до законопроєкту про доброчесність поліцейських мають зауваження

Уряд пропонує зробити доброчесність базовим стандартом служби в поліції та розширити атестацію керівників.

Для бізнесу хочуть запровадити фіскальний режим «Вільна гривня»: що буде з податками

Податковий режим пропонує автоматизований демередж та вихідну сплату за виведення коштів.

Верховний Суд вирішить чи можна залишати штучні позови без розгляду вже на підготовчій стадії процесу

КГС передав на розгляд Об’єднаної палати справу про використання штучних позовів.

