Чтобы не прекратили выплаты: в ПФУ напомнили об обязательном заявлении некоторым пенсионерам

Украинцы с оккупированных территорий или внутренне перемещенные должны срочно подать заявление в ПФУ.

Части украинцев необходимо срочно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины, в противном случае выплата пенсии может быть прекращена. Об этом сообщили в ПФУ.

Речь идет о гражданах, проживающих на временно оккупированных территориях или выехавших на подконтрольную Украине территорию. Они должны подать заявление о том, что не получают пенсию от РФ.

Сделать это можно несколькими способами. Заявление можно подать лично в сервисном центре Пенсионного фонда в произвольной форме, во время видеоконференции с работником ПФУ или онлайн через личный кабинет на вебпортале Фонда. Для электронного представления следует авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи и в разделе «Дистанционное информирование» подтвердить, что пенсия не получается в другом государстве, в частности от органов пенсионного обеспечения РФ.

Граждане, находящиеся за границей, могут послать заявление по почте с объявленной ценностью в территориальный орган Пенсионного фонда, где они состоят на учете. В документы следует добавить подтверждение факта пребывания в живых, которое можно оформить в консульском учреждении Украины.

