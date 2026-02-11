  1. В Украине

Чтобы не прекратили выплаты: в ПФУ напомнили об обязательном заявлении некоторым пенсионерам

21:24, 11 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинцы с оккупированных территорий или внутренне перемещенные должны срочно подать заявление в ПФУ.
Чтобы не прекратили выплаты: в ПФУ напомнили об обязательном заявлении некоторым пенсионерам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Части украинцев необходимо срочно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины, в противном случае выплата пенсии может быть прекращена. Об этом сообщили в ПФУ.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о гражданах, проживающих на временно оккупированных территориях или выехавших на подконтрольную Украине территорию. Они должны подать заявление о том, что не получают пенсию от РФ.

Сделать это можно несколькими способами. Заявление можно подать лично в сервисном центре Пенсионного фонда в произвольной форме, во время видеоконференции с работником ПФУ или онлайн через личный кабинет на вебпортале Фонда. Для электронного представления следует авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи и в разделе «Дистанционное информирование» подтвердить, что пенсия не получается в другом государстве, в частности от органов пенсионного обеспечения РФ.

Граждане, находящиеся за границей, могут послать заявление по почте с объявленной ценностью в территориальный орган Пенсионного фонда, где они состоят на учете. В документы следует добавить подтверждение факта пребывания в живых, которое можно оформить в консульском учреждении Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дискриминацию в выплатах военным во время лечения устранят — что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает отмену привязки выплат к степени тяжести травмы и установление единых финансовых гарантий для всех защитников, проходящих реабилитацию после ранения.

Мэров и глав облсоветов прямо пропишут в Уголовном кодексе для ответственности за взятки

Кабмин предложил уточнить перечень должностных лиц органов местного самоуправления, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за взяточничество.

Комитет требует больше открытости: к законопроекту о добродетели полицейских имеют замечания

Правительство предлагает сделать добропорядочность базовым стандартом службы в полиции и расширить аттестацию руководителей.

Для бизеса хотят внедрить фискальный режим «Свободная гривна»: что будет с налогами

Налоговый режим предлагает автоматизированный демередж и выходную плату за вывод средств.

Верховный Суд решит, можно ли оставлять искусственные иски без рассмотрения уже на подготовительной стадии процесса

КХС передал на рассмотрение объединённой палаты дело об использовании искусственных исков.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]