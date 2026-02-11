Автобуси, трамваї та тролейбуси – який транспорт та де в Україні справді доступний для всіх

Моніторинг безбар’єрності в транспорті: кращі показники у тролейбусах, проблеми – на зупинках і залізниці.

Міністерство розвитку громад та територій провело всеукраїнський моніторинг безбар’єрності у транспортній сфері. Обстеження охопило 23 області та Київ і включало всі види громадського транспорту, а також ключові об’єкти транспортної інфраструктури.

Як зазначили у відомстві, під час перевірки оцінювали, чи може людина самостійно користуватися транспортом: зайти за допомогою пандусу, отримати текстове або звукове інформування, розміститися в салоні з кріслом колісним чи дитячою коляскою та безпечно пересуватися.

Транспортні показники

Тролейбуси демонструють найкращу доступність: більшість мають низьку підлогу та системи інформування. У Києві, Полтавській, Миколаївській, Львівській, Волинській та Івано-Франківській областях їхня доступність майже 100%.

Трамваї значно відстають: лише близько третини вагонів фізично доступні для маломобільних пасажирів. Хоча більшість мають інформаційні табло та звукові оголошення, рухомий склад застарілий і потребує оновлення.

Автобуси у містах поступово стають доступнішими, проте на приміських і міжміських маршрутах доступність низька через обмежену кількість транспорту з пандусами та системами інформування.

Метро: вагони загалом доступні, але лише 3% станцій мають безбар’єрний доступ.

Укрзалізниця оновлює рухомий склад, додаючи вагони з облаштованими купе та санвузлами для пасажирів на кріслах колісних, проте їхня кількість поки обмежена.

Інфраструктура

Залізничні вокзали та станції: доступними є лише 8,1% об’єктів через стару забудову та висоту платформ.

Зупинки громадського транспорту: безбар’єрними є лише 6%, особливо складна ситуація у селах.

Автостанції та автовокзали: відповідність вимогам доступності мають лише 14,9% об’єктів.

Автозаправки оновлюють швидше та відповідно до сучасних стандартів.

