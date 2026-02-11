  1. В Україні

Автобуси, трамваї та тролейбуси – який транспорт та де в Україні справді доступний для всіх

23:48, 11 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Моніторинг безбар’єрності в транспорті: кращі показники у тролейбусах, проблеми – на зупинках і залізниці.
Автобуси, трамваї та тролейбуси – який транспорт та де в Україні справді доступний для всіх
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство розвитку громад та територій провело всеукраїнський моніторинг безбар’єрності у транспортній сфері. Обстеження охопило 23 області та Київ і включало всі види громадського транспорту, а також ключові об’єкти транспортної інфраструктури.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначили у відомстві, під час перевірки оцінювали, чи може людина самостійно користуватися транспортом: зайти за допомогою пандусу, отримати текстове або звукове інформування, розміститися в салоні з кріслом колісним чи дитячою коляскою та безпечно пересуватися.

Транспортні показники

  • Тролейбуси демонструють найкращу доступність: більшість мають низьку підлогу та системи інформування. У Києві, Полтавській, Миколаївській, Львівській, Волинській та Івано-Франківській областях їхня доступність майже 100%.
  • Трамваї значно відстають: лише близько третини вагонів фізично доступні для маломобільних пасажирів. Хоча більшість мають інформаційні табло та звукові оголошення, рухомий склад застарілий і потребує оновлення.
  • Автобуси у містах поступово стають доступнішими, проте на приміських і міжміських маршрутах доступність низька через обмежену кількість транспорту з пандусами та системами інформування.
  • Метро: вагони загалом доступні, але лише 3% станцій мають безбар’єрний доступ.
  • Укрзалізниця оновлює рухомий склад, додаючи вагони з облаштованими купе та санвузлами для пасажирів на кріслах колісних, проте їхня кількість поки обмежена.

Інфраструктура

  • Залізничні вокзали та станції: доступними є лише 8,1% об’єктів через стару забудову та висоту платформ.
  • Зупинки громадського транспорту: безбар’єрними є лише 6%, особливо складна ситуація у селах.
  • Автостанції та автовокзали: відповідність вимогам доступності мають лише 14,9% об’єктів.
  • Автозаправки оновлюють швидше та відповідно до сучасних стандартів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна транспорт Міністерство розвитку громад та територій

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дискримінацію щодо виплат військовим під час лікування усунуть — що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає скасування прив’язки виплат до ступеня тяжкості травм та встановлення єдиних фінансових гарантій для всіх захисників, які проходять реабілітацію після поранення.

Мерів і голів облрад прямо пропишуть в Кримінальному кодексі для відповідальності за хабарі

Кабмін запропонував уточнити перелік посадових осіб органів місцевого самоврядування, які можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за хабарництво.

Комітет вимагає більше відкритості: до законопроєкту про доброчесність поліцейських мають зауваження

Уряд пропонує зробити доброчесність базовим стандартом служби в поліції та розширити атестацію керівників.

Для бізнесу хочуть запровадити фіскальний режим «Вільна гривня»: що буде з податками

Податковий режим пропонує автоматизований демередж та вихідну сплату за виведення коштів.

Верховний Суд вирішить чи можна залишати штучні позови без розгляду вже на підготовчій стадії процесу

КГС передав на розгляд Об’єднаної палати справу про використання штучних позовів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]