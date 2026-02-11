Автобусы, трамваи и троллейбусы – какой транспорт и где в Украине действительно доступен для всех

Мониторинг безбарьерности в транспорте: лучшие показатели у троллейбусов, проблемы – на остановках и железной дороге.

Министерство развития общин и территорий провело всеукраинский мониторинг безбарьерности в транспортной сфере. Обследование охватило 23 области и Киев и включало все виды общественного транспорта, а также ключевые объекты транспортной инфраструктуры.

Как отметили в ведомстве, во время проверки оценивали, может ли человек самостоятельно пользоваться транспортом: зайти с помощью пандуса, получить текстовое или звуковое информирование, разместиться в салоне с креслом-коляской или детской коляской и безопасно передвигаться.

Транспортные показатели

Троллейбусы демонстрируют наилучшую доступность: большинство имеют низкий пол и системы информирования. В Киеве, Полтавской, Николаевской, Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях их доступность почти 100%.

Трамваи значительно отстают: только около трети вагонов физически доступны для маломобильных пассажиров. Хотя большинство имеют информационные табло и звуковые объявления, подвижной состав устарел и нуждается в обновлении.

Автобусы в городах постепенно становятся более доступными, однако на пригородных и междугородных маршрутах доступность низкая из-за ограниченного количества транспорта с пандусами и системами информирования.

Метро: вагоны в целом доступны, но только 3% станций имеют безбарьерный доступ.

Укрзализныця обновляет подвижной состав, добавляя вагоны с оборудованными купе и санузлами для пассажиров на инвалидных креслах, однако их количество пока ограничено.

Инфраструктура

Железнодорожные вокзалы и станции: доступны только 8,1% объектов из-за старой застройки и высоты платформ.

Остановки общественного транспорта: безбарьерными являются только 6%, особенно сложная ситуация в селах.

Автостанции и автовокзалы: соответствие требованиям доступности имеют только 14,9% объектов.

Автозаправки обновляются быстрее и в соответствии с современными стандартами.

