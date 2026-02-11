  1. В Украине

Автобусы, трамваи и троллейбусы – какой транспорт и где в Украине действительно доступен для всех

23:48, 11 февраля 2026
Мониторинг безбарьерности в транспорте: лучшие показатели у троллейбусов, проблемы – на остановках и железной дороге.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Министерство развития общин и территорий провело всеукраинский мониторинг безбарьерности в транспортной сфере. Обследование охватило 23 области и Киев и включало все виды общественного транспорта, а также ключевые объекты транспортной инфраструктуры.

Как отметили в ведомстве, во время проверки оценивали, может ли человек самостоятельно пользоваться транспортом: зайти с помощью пандуса, получить текстовое или звуковое информирование, разместиться в салоне с креслом-коляской или детской коляской и безопасно передвигаться.

Транспортные показатели

  • Троллейбусы демонстрируют наилучшую доступность: большинство имеют низкий пол и системы информирования. В Киеве, Полтавской, Николаевской, Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях их доступность почти 100%.
  • Трамваи значительно отстают: только около трети вагонов физически доступны для маломобильных пассажиров. Хотя большинство имеют информационные табло и звуковые объявления, подвижной состав устарел и нуждается в обновлении.
  • Автобусы в городах постепенно становятся более доступными, однако на пригородных и междугородных маршрутах доступность низкая из-за ограниченного количества транспорта с пандусами и системами информирования.
  • Метро: вагоны в целом доступны, но только 3% станций имеют безбарьерный доступ.
  • Укрзализныця обновляет подвижной состав, добавляя вагоны с оборудованными купе и санузлами для пассажиров на инвалидных креслах, однако их количество пока ограничено.

Инфраструктура

  • Железнодорожные вокзалы и станции: доступны только 8,1% объектов из-за старой застройки и высоты платформ.
  • Остановки общественного транспорта: безбарьерными являются только 6%, особенно сложная ситуация в селах.
  • Автостанции и автовокзалы: соответствие требованиям доступности имеют только 14,9% объектов.
  • Автозаправки обновляются быстрее и в соответствии с современными стандартами.

