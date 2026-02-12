Продаж вантажного автомобіля фізичній особі: чи подається декларація

Фізична особа, яка продає вантажний автомобіль іншій фізичній особі, повинна самостійно сплатити податок на доходи та подати річну декларацію до 1 травня року, що настає за звітним, якщо податок не було сплачено під час оформлення договору.

Податкова служба у Тернопільській області повідомляє, чи подається річна декларація при продажу вантажного авто фізособі.

Зазначається, що порядок оподаткування операцій з продажу або обміну рухомого майна встановлено ст. 173 Податкового кодексу. Згідно з п. 173.1 ст. 173 ПКУ дохід фізичної особи від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного року, як правило, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5 відсотків, визначеною п. 167.2 ст. 167 ПКУ.

Дохід від продажу або обміну рухомого майна, крім легкових автомобілів, мотоциклів і мопедів, визначається за ціною, зазначеною в договорі, але не нижче його оціночної вартості. Для легкових автомобілів, мотоциклів і мопедів дохід визначається за договірною ціною, але не нижче середньоринкової або ринкової вартості транспортного засобу (за вибором платника податку).

Водночас п. 173.2 ст. 173 ПКУ передбачає пільги. Дохід від продажу протягом року одного легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда не оподатковується. Дохід від продажу другого такого об’єкта протягом року оподатковується за ставкою 5 відсотків. Дохід від продажу третього і кожного наступного об’єкта рухомого майна у вигляді транспортного засобу оподатковується за ставкою 18 відсотків відповідно до п. 167.1 ст. 167 ПКУ. При цьому дохід від продажу третього та наступних транспортних засобів може бути зменшений на вартість такого майна, якщо воно було задеклароване в межах одноразового добровільного декларування згідно з підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ ПКУ.

При укладенні договорів відчуження транспортних засобів у присутності посадових осіб органів, що здійснюють реєстрацію або перереєстрацію, такий орган або посередник виконує функції податкового агента щодо подання інформації до контролюючого органу, а фізична особа-продавець зобов’язана самостійно сплатити податок з отриманого доходу під час укладення договору.

Суб’єкти господарювання та товарні біржі, які беруть участь в укладенні угод з відчуження рухомого майна, за наявності оціночної вартості та документа про сплату податку подають до контролюючого органу податковий розрахунок у порядку, визначеному розд. IV ПКУ та п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 ПКУ. Аналогічний обов’язок щодо подання інформації покладено й на органи, у присутності яких здійснюється оформлення договорів купівлі-продажу між фізичними особами.

Платник податку самостійно визначає суму податку і сплачує її до бюджету через банки або небанківських надавачів платіжних послуг. У разі переходу права власності на рухоме майно за рішенням суду податок сплачує особа, у власності якої перебував такий об’єкт, шляхом відображення доходу у складі річного оподатковуваного доходу.

Якщо договір купівлі-продажу рухомого майна нотаріально посвідчується між двома фізичними особами, продавець відповідає за нарахування та сплату податку до бюджету за місцем нотаріального посвідчення договору. В інших випадках податок сплачується за податковою адресою платника, якою є місце його проживання.

Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи визначено ст. 179 ПКУ. Декларація не подається, якщо фізична особа отримувала доходи від операцій з продажу майна, які не оподатковуються, оподатковуються за нульовою ставкою або з яких податок був сплачений під час нотаріального посвідчення договору. В інших випадках декларація подається за календарний рік до 1 травня року, що настає за звітним.

Отже, фізична особа-резидент, яка продає іншій фізичній особі вантажний автомобіль через орган реєстрації або товарну біржу, зобов’язана самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб за своєю податковою адресою та подати річну декларацію про майновий стан і доходи до 01 травня року, що настає за звітним.

