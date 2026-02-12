Продажа грузового автомобиля физическому лицу: подается ли декларация

Физическое лицо, продающее грузовой автомобиль другому физическому лицу, должно самостоятельно уплатить налог на доходы и подать годовую декларацию до 1 мая года, следующего за отчетным, если налог не был уплачен при оформлении договора.

Налоговая служба в Тернопольской области сообщает, подается ли годовая декларация при продаже грузового автомобиля физическому лицу.

Отмечается, что порядок налогообложения операций по продаже или обмену движимого имущества установлен ст. 173 Налогового кодекса. Согласно п. 173.1 ст. 173 НКУ доход физического лица от продажи (обмена) объекта движимого имущества в течение отчетного года, как правило, облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 5 процентов, определенной п. 167.2 ст. 167 НКУ.

Доход от продажи или обмена движимого имущества, кроме легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов, определяется по цене, указанной в договоре, но не ниже его оценочной стоимости. Для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов доход определяется по договорной цене, но не ниже среднерыночной или рыночной стоимости транспортного средства (по выбору налогоплательщика).

В то же время п. 173.2 ст. 173 НКУ предусматривает льготы. Доход от продажи в течение года одного легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда не облагается налогом. Доход от продажи второго такого объекта в течение года облагается по ставке 5 процентов. Доход от продажи третьего и каждого последующего объекта движимого имущества в виде транспортного средства облагается по ставке 18 процентов в соответствии с п. 167.1 ст. 167 НКУ. При этом доход от продажи третьего и последующих транспортных средств может быть уменьшен на стоимость такого имущества, если оно было задекларировано в рамках одноразового добровольного декларирования согласно подразделу 9 прим. 4 разд. ХХ НКУ.

При заключении договоров отчуждения транспортных средств в присутствии должностных лиц органов, осуществляющих регистрацию или перерегистрацию, такой орган или посредник выполняет функции налогового агента по представлению информации в контролирующий орган, а физическое лицо-продавец обязано самостоятельно уплатить налог с полученного дохода при заключении договора.

Субъекты хозяйствования и товарные биржи, участвующие в заключении сделок по отчуждению движимого имущества, при наличии оценочной стоимости и документа об уплате налога подают в контролирующий орган налоговый расчет в порядке, определенном разд. IV НКУ и п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 НКУ. Аналогичная обязанность по представлению информации возложена и на органы, в присутствии которых осуществляется оформление договоров купли-продажи между физическими лицами.

Налогоплательщик самостоятельно определяет сумму налога и уплачивает ее в бюджет через банки или небанковских поставщиков платежных услуг. В случае перехода права собственности на движимое имущество по решению суда налог уплачивает лицо, в собственности которого находился такой объект, путем отражения дохода в составе годового налогооблагаемого дохода.

Если договор купли-продажи движимого имущества нотариально удостоверяется между двумя физическими лицами, продавец отвечает за начисление и уплату налога в бюджет по месту нотариального удостоверения договора. В иных случаях налог уплачивается по налоговому адресу плательщика, которым является место его проживания.

Порядок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах определен ст. 179 НКУ. Декларация не подается, если физическое лицо получало доходы от операций по продаже имущества, которые не облагаются налогом, облагаются по нулевой ставке или с которых налог был уплачен при нотариальном удостоверении договора. В остальных случаях декларация подается за календарный год до 1 мая года, следующего за отчетным.

Таким образом, физическое лицо-резидент, которое продает другому физическому лицу грузовой автомобиль через орган регистрации или товарную биржу, обязано самостоятельно уплатить налог на доходы физических лиц по своему налоговому адресу и подать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах до 01 мая года, следующего за отчетным.

