Кабмін запускає безвідсоткові позики до 430 тисяч грн для постраждалих від надзвичайних ситуацій

Уряд запроваджує механізм пільгового кредитування для постраждалих від надзвичайних ситуацій.

Кабінет Міністрів запускає механізм безвідсоткових позик для людей, які вимушено переїжджають на нове місце проживання через надзвичайні ситуації — для облаштування на новому місці. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

«Завдання держави — допомогти людям швидше повернутися до нормального життя та забезпечити побутову стабільність для родини», - сказала вона.

Механізм передбачає одноразову безвідсоткову позику:

- до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю (близько 430 тис. грн)

- строк повернення — до 15 років

- відсотки банкам компенсує держава — для отримувачів позика без нарахувань.

За її словами, кошти можна спрямувати на майно, предмети домашнього вжитку та обладнання, необхідні для належних побутових умов у новій оселі.

«Щоб скористатися підтримкою, одному із повнолітніх членів сім’ї потрібно звернутися із заявою та довідкою про визнання постраждалим до органу місцевої влади за місцем нового проживання після евакуації. Після розгляду документів та погодження кошти виплачує уповноважений банк, визначений за результатом конкурсу.

Програма діятиме для всіх надзвичайних ситуацій, передбачених законодавством, і забезпечить постраждалим фінансовий ресурс для швидкого облаштування на новому місці. Вимушений переїзд не повинен означати втрату життєвої опори», - сказала Свириденко.

Ще очільниця уряду додала, що детальні роз’яснення щодо порядку звернення та переліку документів найближчим часом опублікує МВС.

