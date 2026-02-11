Кабмин запускает беспроцентные займы до 430 тысяч грн для пострадавших от чрезвычайных ситуаций

Правительство вводит механизм льготного кредитования для пострадавших от чрезвычайных ситуаций.

Кабинет Министров запускает механизм беспроцентных займов для людей, которые вынужденно переезжают на новое место проживания из-за чрезвычайных ситуаций — для обустройства на новом месте. Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

«Задача государства — помочь людям быстрее вернуться к нормальной жизни и обеспечить бытовую стабильность для семьи», — сказала она.

Механизм предусматривает одноразовый беспроцентный займ:

до 50 минимальных заработных плат на семью (около 430 тыс. грн);

срок возврата — до 15 лет;

проценты банкам компенсирует государство — для получателей займ без начислений.

По ее словам, средства можно направить на имущество, предметы домашнего обихода и оборудование, необходимые для надлежащих бытовых условий в новом жилье.

«Чтобы воспользоваться поддержкой, одному из совершеннолетних членов семьи нужно обратиться с заявлением и справкой о признании пострадавшим в орган местной власти по месту нового проживания после эвакуации. После рассмотрения документов и согласования средства выплачивает уполномоченный банк, определенный по результатам конкурса.

Программа будет действовать для всех чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством, и обеспечит пострадавшим финансовый ресурс для быстрого обустройства на новом месте. Вынужденный переезд не должен означать потерю жизненной опоры», — сказала Свириденко.

Также глава правительства добавила, что подробные разъяснения относительно порядка обращения и перечня документов в ближайшее время опубликует МВД.

