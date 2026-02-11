  1. В Украине

Кабмин запускает беспроцентные займы до 430 тысяч грн для пострадавших от чрезвычайных ситуаций

21:20, 11 февраля 2026
Правительство вводит механизм льготного кредитования для пострадавших от чрезвычайных ситуаций.
Фото: kmu.gov.ua
Кабинет Министров запускает механизм беспроцентных займов для людей, которые вынужденно переезжают на новое место проживания из-за чрезвычайных ситуаций — для обустройства на новом месте. Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

«Задача государства — помочь людям быстрее вернуться к нормальной жизни и обеспечить бытовую стабильность для семьи», — сказала она.

Механизм предусматривает одноразовый беспроцентный займ:

до 50 минимальных заработных плат на семью (около 430 тыс. грн);

срок возврата — до 15 лет;

проценты банкам компенсирует государство — для получателей займ без начислений.

По ее словам, средства можно направить на имущество, предметы домашнего обихода и оборудование, необходимые для надлежащих бытовых условий в новом жилье.

«Чтобы воспользоваться поддержкой, одному из совершеннолетних членов семьи нужно обратиться с заявлением и справкой о признании пострадавшим в орган местной власти по месту нового проживания после эвакуации. После рассмотрения документов и согласования средства выплачивает уполномоченный банк, определенный по результатам конкурса.

Программа будет действовать для всех чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством, и обеспечит пострадавшим финансовый ресурс для быстрого обустройства на новом месте. Вынужденный переезд не должен означать потерю жизненной опоры», — сказала Свириденко.

Также глава правительства добавила, что подробные разъяснения относительно порядка обращения и перечня документов в ближайшее время опубликует МВД.

