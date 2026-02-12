Україна зробить усе, щоб технічно бути готовою до вступу в ЄС до 2027 року – Зеленський

Володимир Зеленський наголосив на важливості визначення конкретної дати щодо вступу, яка буде прописана у документі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна зробить усе, щоб технічно бути готовою до вступу до Європейського Союзу до 2027 року.

«Важливо, що Україна зробить усе, щоб технічно бути готовою до вступу до Європейського Союзу до 2027 року. Принаймні головні речі ми зробимо», – сказав Глава держави.

Водночас він наголосив на важливості визначення конкретної дати щодо вступу, яка буде прописана у документі.

«Я хочу конкретну дату. Якщо в договорі, під яким підписується Америка, Росія, саме Путін, я як президент України та Європа, не буде дати, то Росія зробить усе потім, щоб заблокувати процес. І навіть не своїми руками, а руками тих чи інших представників Європи», – підкреслив Президент.

Крім того, Зеленський зауважив, що є свідчення того, коли кластери не відкриваються.

«Були проблеми з кандидатством, була ціла хвиля складнощів і нашої боротьби. Але тим не менше ми отримали кандидатство. З кластерами складніше.

Для нас Європейський Союз – це конкретика. Бо це – гарантії безпеки для України. Це конкретика, з конкретною датою. А мій підпис сьогодні на 20-пунктному плані, плані завершення війни, гарантує українцям, що буде конкретна дата нашого вступу», – додав Зеленський.

