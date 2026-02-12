Украина сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению в ЕС до 2027 года – Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул важность определения конкретной даты вступления, которая будет прописана в документе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению в Европейский Союз до 2027 года.

«Важно, что Украина сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению в Европейский Союз до 2027 года. По крайней мере главные вещи мы сделаем», – сказал Глава государства.

В то же время он подчеркнул важность определения конкретной даты вступления, которая будет прописана в документе.

«Я хочу конкретную дату. Если в договоре, под которым подписывается Америка, Россия, именно Путин, я как президент Украины и Европа, не будет даты, то Россия сделает все потом, чтобы заблокировать процесс. И даже не своими руками, а руками тех или иных представителей Европы», – подчеркнул Президент.

Кроме того, Зеленский отметил, что есть свидетельства того, когда кластеры не открываются.

«Были проблемы с кандидатством, была целая волна сложностей и нашей борьбы. Но тем не менее мы получили кандидатство. С кластерами сложнее.

Для нас Европейский Союз – это конкретика. Потому что это – гарантии безопасности для Украины. Это конкретика, с конкретной датой. А моя подпись сегодня под 20-пунктным планом, планом завершения войны, гарантирует украинцам, что будет конкретная дата нашего вступления», – добавил Зеленский.

